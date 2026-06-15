Sanremo, nasce il progetto “Cocktail Casinò di Sanremo”: un nuovo ambasciatore della città nel mondo della mixology

Prende il via nel 2026 un nuovo progetto di promozione territoriale destinato a crescere negli anni: il “Cocktail Casinò di Sanremo”, un concorso annuale di mixology nato con l'obiettivo di creare un cocktail iconico capace di rappresentare la città e di diventare uno strumento di promozione turistica e culturale nei più importanti bartender, locali, hotel e strutture dell'ospitalità italiana.

L'iniziativa si propone di valorizzare l'immagine di Sanremo attraverso il mondo del beverage di qualità, coinvolgendo professionisti del settore e operatori dell'hospitality. L'obiettivo è di far diventare il Cocktail ufficiale del Casinò di Sanremo un vero e proprio ambasciatore della città, contribuendo a diffonderne il nome e il prestigio nei principali circuiti della mixology nazionale.

La manifestazione nasce con l'intento di creare un appuntamento annuale capace di coniugare tradizione, innovazione e promozione del territorio, inserendosi tra gli eventi di eccellenza che caratterizzano il calendario della città.

Per la sua prima edizione, il concorso avrà come protagonista il Mesccià, il distillato fortemente voluto da Alberto II di Monaco e ispirato a una storica ricetta legata alla tradizione della famiglia Grimaldi.

Grazie alla collaborazione di AIBES - Associazione Italiana Barmen e Sostenitori, 10 bartender saranno chiamati a reinterpretare in chiave contemporanea questo prodotto, dando vita a creazioni originali capaci di esaltarne le caratteristiche e di raccontare il legame tra Sanremo, la Riviera e il Principato di Monaco.

I bartender protagonisti dell'edizione 2026, che si sfideranno domani 16 giugno in sala Privata al Casinò sono

Massimiliano Peano Fabio Iezzone Lorenzo Verdecchia Donatella Uslenghi Riccardo Semeria Ihar Kotsur Alessandro Comandini Alessandro Lanteri Gabriele Lampasi Nicola Perotti

Le proposte saranno valutate da una giuria composta da esperti del settore, giornalisti, rappresentanti istituzionali e ospiti speciali, che assegneranno il titolo di "Cocktail Città di Sanremo 2026".

Il cocktail vincitore avrà un ruolo assolutamente speciale: sarà infatti servito come aperitivo ufficiale della prestigiosa serata benefica "Cena a Palazzo", lunedì 22 giugno, organizzata al Casinò di Sanremo a favore della Fondation Prince Albert II de Monaco, creando un raffinato collegamento tra i due appuntamenti e tra il mondo della mixology d'eccellenza, la solidarietà e la promozione del territorio.

Con questo nuovo progetto, il Casinò di Sanremo conferma la volontà di investire in iniziative innovative e di respiro internazionale, capaci di valorizzare le eccellenze locali e di rafforzare il ruolo della città come destinazione di riferimento per il turismo, l'ospitalità e i grandi eventi.

Il Cocktail Casinò di Sanremo nasce così con l'ambizione di diventare, anno dopo anno, un simbolo della città e un nuovo strumento di promozione del suo nome e della sua immagine, portando l'eleganza, la tradizione e lo stile di Sanremo nei luoghi più rappresentativi della mixology italiana.