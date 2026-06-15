Sanremo scommette sulla musica: "La Notte dei Fiori" del 25 luglio sarà affidata a Nicola Savino

L'estate sanremese parla sempre più il linguaggio della musica. E proprio oggi, in attesa della presentazione del calendario delle manifestazioni estive, emerge con chiarezza il lavoro portato avanti dall'amministrazione comunale per consolidare il ruolo della città come capitale dello spettacolo italiano ben oltre la settimana del Festival. Tra gli appuntamenti più attesi spicca "La Notte dei Fiori", il nuovo evento televisivo nato dalla collaborazione tra Rai e Comune di Sanremo, destinato ad arricchire il percorso che conduce verso la prossima edizione del Festival.

Un progetto che testimonia il forte impegno di Palazzo Bellevue nel valorizzare il marchio Sanremo durante tutto l'anno. In questo percorso, un ruolo centrale è stato svolto dall'assessore al Turismo Alessandro Sindoni, che ha lavorato alla costruzione di un cartellone estivo capace di coniugare promozione del territorio, intrattenimento e grandi appuntamenti musicali. Dall'ente di Stato arrivano le prime indiscrezioni sulla serata evento, che andrà in onda su Rai 1 il prossimo 29 agosto (a Sanremo sarà registrata il 25 luglio) e sarà affidata alla conduzione di Nicola Savino, volto noto della televisione italiana già protagonista del DopoFestival e di altre produzioni della tv pubblica. Un appuntamento che punta a rafforzare ulteriormente il legame tra la città dei fiori e il suo Festival, in vista dell'edizione 2027.

In attesa dell'annuncio del cast completo, sono già emersi i primi nomi degli artisti che saliranno sul palco: Chiello, Bresh, Sayf e Cristiano De André. Un gruppo di interpreti che richiama alcune delle più recenti pagine della storia del Festival, tra giovani protagonisti e artisti legati alla tradizione cantautorale italiana. L'obiettivo è chiaro: fare di Sanremo una destinazione culturale e musicale capace di vivere dodici mesi l'anno, valorizzando la forza di un brand conosciuto in tutto il Paese e trasformando ogni evento in un'opportunità di crescita e visibilità per il territorio.

L'attesa ora è tutta per conoscere il programma definitivo della serata e gli eventuali ospiti che completeranno il cast. Ma Sanremo continua a investire sulla musica come elemento identitario e strategico, con la volontà di consolidare il proprio ruolo di punto di riferimento nazionale per lo spettacolo e i grandi eventi.