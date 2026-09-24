Arma di Taggia, al via il dodicesimo corso gratuito di primo soccorso della Croce Verde

Prenderà il via giovedì 15 ottobre la dodicesima edizione del corso di primo soccorso organizzato dalla Croce Verde Arma Taggia Odv. L'iniziativa, interamente gratuita e aperta a tutta la popolazione, si terrà presso la sede centrale dell'associazione in via Aurelia Ponente 48 ad Arma di Taggia.

Il percorso formativo si articolerà su due lezioni settimanali e si concluderà il 19 novembre 2026. Le lezioni saranno tenute in collaborazione con personale medico e infermieristico qualificato.

Durante gli incontri verranno trasmesse le competenze essenziali per affrontare le emergenze sanitarie quotidiane, accanto alle manovre fondamentali di rianimazione cardiopolmonare e primo intervento (BLS - Basic Life Support).

Un'opportunità rivolta a tutti i cittadini desiderosi di acquisire nozioni pratiche salvavita o di avvicinarsi alle attività di volontariato del soccorso sul territorio.