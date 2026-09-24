Sanremo: tra "Cinema in Festa", il convegno con Alberto Pellai, i mattoncini Lego inclusivi e Soleá, un fine settimana ricco di eventi all'Ariston

Si conclude giovedì 24 settembre Cinema in Festa, la manifestazione nazionale che per quattro giorni ha portato il pubblico nelle sale con un biglietto speciale a 3,50 euro. A Sanremo la risposta è stata positiva tra Teatro Ariston, Ritz, Cinema Centrale, Tabarin e le sale Roof. Tuttavia, il complesso dell'Ariston rimarrà al centro della vita culturale cittadina per tutto il fine settimana con un articolato calendario di eventi tra inclusione, approfondimento sulla genitorialità, letteratura e spettacoli.

Il programma cinematografico a prezzo ridotto si chiude giovedì con una ricca offerta distribuita nelle diverse sale:

Teatro Ariston: Heart of the Beast con Brad Pitt (ore 17.00, 19.00 e 21.00).

Ritz: Maigret, l'amore e la morte (ore 17.15 e 19.15).

Roof 1: Una storia (ore 16.30, 18.45 e 21.00).

Roof 2: L’isola dei ricordi (ore 17.00 e 19.00) e Resident Evil (ore 21.30).

Roof 3: Coyote VS Acme (ore 16.30 e 18.30) e Avengers: Endgame (ore 20.30).

Roof 4: Santiago (ore 16.45) e The Invite – Il piacere è tutto nostro (ore 19.15 e 21.30).

Cinema Centrale: Nessun dolore (ore 17.15, 19.15 e 21.15).

Tabarin: Odissea (ore 17.00) e Spider-Man: Brand New Day (ore 21.00).

Fino a venerdì 25 settembre, il Cinema Roof ospita le fasi operative del progetto “Costruiamo l’inclusione, abbattiamo le barriere”, promosso dal Comune di Sanremo insieme a Talents Lab. L'iniziativa, nata da un'idea di Enrico Balestra, coinvolge scuole, enti del Terzo Settore e cittadini nel recupero e riciclo di mattoncini Lego per assemblare rampe d'accesso volte all'abbattimento delle barriere architettoniche. Giovedì 24 settembre sono previsti due momenti: dalle 9.30 alle 11.00 l'incontro con l'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente e dalle 11.30 alle 13.00 la sessione rivolta alle associazioni di categoria e agli ETS del Tavolo permanente della disabilità.

Sabato mattina, dalle 9.00 alle 13.00, il Teatro Ariston accoglierà il convegno “Papà, se ci sei è meglio”, organizzato dal Centro Promozione Famiglia insieme a CIF Regionale, ACLI e La culla musicale nell'ambito del progetto “Nascere in un Villaggio”.

Ospite principale della mattinata sarà il medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai, che terrà la lectio centrale alle ore 9.30, seguita dal dibattito con il pubblico. L'apertura dei lavori vedrà l'intervento di mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, mentre la chiusura sarà affidata alla tavola rotonda “Il protagonismo della famiglia ed il ruolo del villaggio educativo”, moderata dall'avvocato Tecla Trotta, con le conclusioni del vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Fulvio Fellegara.

Spazio anche alla cultura e alle arti sceniche con la decima edizione del festival Soleá, curato da CMC/Nidodiragno Produzioni con il sostegno del Comune di Sanremo e incentrato quest'anno sul tema del gioco e del destino in rapporto alla figura dello scrittore Tommaso Landolfi.

Presso la Sala Ritz sono in programma tre proiezioni cinematografiche mattutine (ore 11.00):

Giovedì 24 settembre: Casinò di Martin Scorsese (1995).

Venerdì 25 settembre: Mississippi Grind di Anna Boden e Ryan Fleck (2015).

Sabato 26 settembre: Il collezionista di carte di Paul Schrader (2021).

Sempre sabato 26 settembre, il Ritz ospiterà alle ore 18.00 il talk “Le regole del gioco. Fiches, destini e parole: l’ossessione della sorte nella traiettoria di Landolfi e Calvino”. La rassegna si concluderà ufficialmente alle ore 21.00 con la rappresentazione “Ventiquattro ore nella vita di una donna”, reading tratto dall'opera di Stefan Zweig con la voce narrante di Sara Bertelà, l'accompagnamento al violoncello ed elettronica di Chiara Di Benedetto e l'adattamento di Francesco Scarrone.