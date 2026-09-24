"Strade del Mare in bicicletta": le Antiche Vie del Sale pedalano verso la Longevity Project di CNA Imperia

Fa tappa a Laigueglia, domenica 27 settembre 2026, il programma cicloturistico «Strade del Mare», promosso dall'Associazione dei Comuni delle Antiche Vie del Sale, finanziato dalla Fondazione De Mari su progetto di Daniela Carrea e realizzato con la collaborazione tecnica e organizzativa di Alassio4Fun guidata dal presidente Giorgio Nannei.

La giornata nasce dall'intesa tra l'Associazione delle Antiche Vie del Sale e il Liguria Longevity Project di CNA Imperia, una sinergia pensata per mettere in rete borghi, sentieri e imprese dell'entroterra e della costa del Ponente ligure, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico e paesaggistico del territorio.

L'appuntamento propone una Bike Experience guidata e interamente gratuita, aperta ad e-bike, gravel e mountain bike. Il tracciato ad anello si sviluppa per 45 chilometri tra fondo asfaltato e sterrato, con un dislivello accessibile e adatto anche a ciclisti non particolarmente allenati.

Ritrovo: ore 09:30 in piazza Giulio Cesare Preve a Laigueglia.

Partenza: ore 10:00.

Durata: circa 4 ore.

Pedalare tra borghi, uliveti e storiche vie Marenche si inserisce appieno nelle linee del Liguria Longevity Project, che individua nell'attività motoria all'aria aperta e nel ritmo di vita legato alle piccole comunità due fattori chiave per favorire un invecchiamento sano e attivo.

«Ogni volta che le Antiche Vie del Sale si trasformano in un percorso da pedalare, riscopriamo quanto i nostri borghi abbiano ancora da raccontare a chi li attraversa lentamente – dichiara Alessandro Navone, Presidente dell'Associazione dei Comuni delle Antiche Vie del Sale –. La tappa di Laigueglia è un invito a conoscere il territorio con un passo diverso, quello della bicicletta, che è anche il passo giusto per prendersi cura di sé e delle comunità che si incontrano lungo la strada».

«Ogni tappa del nostro programma cicloturistico ci permette di raccontare un pezzo di Liguria che si scopre pedalando, unendo il lavoro di chi progetta i percorsi a chi custodisce ogni giorno il territorio – aggiunge Franco Laureri, Responsabile Comunicazione e Marketing delle Antiche Vie del Sale –. La tappa di Laigueglia cresce grazie al sostegno di Fondazione De Mari, al progetto di Daniela Carrea, alla collaborazione con Alassio4Fun e il suo presidente Giorgio Nannei, e si arricchisce oggi anche del dialogo con il Liguria Longevity Project di CNA Imperia».