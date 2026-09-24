Sanremo, doppio omaggio a Giosuè Carducci e al Pinocchio di Carlo Collodi ai Martedì Letterali

Nuovo doppio appuntamento con i "Martedì Letterari" di Sanremo. Martedì 29 settembre 2026, a partire dalle ore 16.30 presso il Teatro del Casinò, la rassegna culturale ospiterà due incontri dedicati ad altrettante figure di rilievo del panorama letterario e culturale italiano: Giosuè Carducci e Carlo Collodi.

Nella prima parte del pomeriggio, il professor Aldo Mola presenterà il suo saggio dedicato a Giosuè Carducci (edito da BastogiLibri). L'incontro, che vedrà anche la partecipazione dello storico ed editor di Leucotea Matteo Moraglia, offrirà un ritratto a tutto tondo del primo Nobel per la letteratura italiano (1906), analizzandone la poetica, le vicende personali e la passione politica che lo rese un punto di riferimento nell'Italia risorgimentale e post-unitaria.

Aldo Alessandro Mola, storico cuneese e saggista con una lunga carriera accademica ed editoriale, ripercorrerà l'evoluzione di Carducci da garibaldino e repubblicano fino alla nomina a senatore del Regno, mettendo in luce il suo ruolo di "Maestro della Terza Italia".

A seguire, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi (1826-2026), si terrà la presentazione del volume "Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino" (Topffer edizioni). L'opera verrà illustrata dal professor Mauro Bico, linguista ed esponente culturale del Ponente Ligure, insieme all'artista e scrittore Beppe Mecconi, autore delle tavole illustrative.

Il libro, pubblicato con il patrocinio culturale della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, si arricchisce dei contributi saggistici di Francesco De Nicola, Elvio Guagnini e Marzia Ratti. La caratteristica peculiare di questa edizione risiede nel lavoro artistico di Mecconi — già Cavaliere della Repubblica e Premio Montale — che ha realizzato 50 disegni suddivisi in 36 tavole utilizzando esclusivamente la china virata in marrone, richiamando la tradizione delle prime incisioni storiche e mantenendo un'attenta fedeltà filologica al testo collodiano.

La rassegna prosegue la settimana successiva: martedì 6 ottobre, alle ore 16.30, Franco Gabrielli e Carlo Bonini presenteranno il libro "Contro la paura: Manifesto per una sicurezza democratica" (Feltrinelli).