Caduti e dispersi in mare, alla Marina di Porto Maurizio la cerimonia della memoria con Stella Maris

Un momento di raccoglimento, memoria e forte legame con le radici marinare della Liguria si è svolto ieri alla Marina di Porto Maurizio, dove si è tenuta la tradizionale cerimonia di deposizione della corona in ricordo dei Caduti e dei Dispersi in Mare, promossa dall’Associazione Stella Maris alla presenza degli assessori regionali Alessandro Piana e Marco Scajola.

L’iniziativa, nata nel 1984 a seguito della fondazione dell’Associazione Stella Maris avvenuta nel maggio 1983, rappresenta ormai da 42 anni un appuntamento simbolico dedicato al ricordo di tutte le persone che hanno perso la vita in mare, contribuendo a tramandarne la memoria alle nuove generazioni.

Nel corso della cerimonia, l’assessore Alessandro Piana è stato tesserato dall’Associazione Stella Maris, un riconoscimento che testimonia il rapporto di vicinanza con una realtà impegnata da decenni nella tutela delle tradizioni marinare liguri. Una tradizione custodita da tempo anche dall’assessore Marco Scajola, socio onorario del sodalizio.

“Essere qui oggi significa rendere omaggio a chi ha perso la vita in mare e alle loro famiglie. La memoria è un patrimonio prezioso che dobbiamo custodire e tramandare alle nuove generazioni. Ringrazio il presidente dell’A.P.S.D. Stella Maris Guido Ascheri e tutti i soci per l’impegno, la passione e la dedizione con cui ogni anno mantengono viva questa importante cerimonia. Entrare a far parte dell’associazione è per me motivo di orgoglio e rappresenta un ulteriore segno di vicinanza a chi continua a onorare il rapporto profondo tra la Liguria e il suo mare”, dichiara Alessandro Piana.

“Ricordare i marinai dispersi e caduti significa custodire una parte importante della storia e dell’identità della nostra comunità. La consegna della corona d’alloro alla Capitaneria di Porto e la successiva posa in mare, insieme alla processione delle imbarcazioni, rappresentano un momento di grande valore umano e simbolico che unisce generazioni diverse nel segno della memoria, del rispetto e dell’appartenenza al territorio. Un sentito ringraziamento va al presidente Guido Ascheri e a tutti i volontari dell’A.P.S.D. Stella Maris che con passione e dedizione continuano a mantenere viva una tradizione profondamente legata alla storia marinara di Imperia e Borgo Marina”, conclude Marco Scajola.