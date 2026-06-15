"Mamma Mia!" incanta il Castello di Taggia: applausi e successo per il musical degli studenti dell'IC

Una serata destinata a rimanere nel cuore di chi c'era. Il Castello di Taggia si è trasformato ieri sera in un grande teatro a cielo aperto, accogliendo il celeberrimo musical "Mamma Mia!", evento che ha inaugurato con uno straordinario successo la stagione estiva delle opere all'aperto promossa dal Comune di Taggia. Il pubblico delle grandi occasioni ha riempito ogni ordine di posto, lasciandosi trascinare dalle indimenticabili melodie degli ABBA e dall'energia travolgente di un cast giovanissimo, ma capace di dimostrare una sorprendente maturità artistica.

A conquistare gli spettatori sono state soprattutto le splendide voci delle ragazze e dei ragazzi dell'IC Taggia – Valle Argentina, che hanno cantato e danzato senza risparmiarsi, regalando emozioni autentiche e trasmettendo una gioia contagiosa. Una prova corale che ha raccolto applausi scroscianti e meritati consensi. Il successo dello spettacolo affonda le sue radici in un importante percorso educativo e artistico, realizzato gratuitamente per gli studenti grazie ai finanziamenti europei PON. Un progetto che ha fatto dell'inclusione il proprio tratto distintivo: tutti i ragazzi hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente e, come in una vera compagnia teatrale, ciascuno ha trovato il proprio spazio e un ruolo da protagonista sul palcoscenico. Nessuno è rimasto indietro, contribuendo alla costruzione di un mosaico perfetto di talenti, impegno e collaborazione.

Dietro il sipario, fondamentale è stato il lavoro delle docenti Elisa Pizzolla, Cinzia Sergi e Maria Francesca Zorzoli, che hanno curato con passione e competenza la regia, la messa in scena e le coinvolgenti coreografie. Il comparto tecnico è stato affidato a Monica Nico, che ha gestito con precisione il suono, valorizzando al meglio le esibizioni dei giovani artisti. Di grande impatto anche le scenografie, realizzate con cura da Ivana Di Michele e Luana Passerini, capaci di trasportare il pubblico tra i muretti bianchi e il blu intenso del mare greco, ricreando l'atmosfera dell'isola in cui si svolge la storia del musical.

Una manifestazione di tale portata è stata possibile grazie alla forte collaborazione istituzionale. Un sentito ringraziamento va al Comune di Taggia, che ha creduto nel valore della scuola e dei suoi studenti, offrendo loro l'opportunità di aprire la prestigiosa stagione teatrale estiva in una cornice unica e suggestiva come quella del Castello. Un ringraziamento speciale è stato rivolto infine alla Dirigente scolastica, dott.ssa Elsa Perletti, per la lungimiranza e la fiducia riposte nel progetto, dimostrando concretamente quanto l'educazione, l'arte e la cultura possano diventare strumenti di crescita e inclusione.

«Calato il sipario, restano gli applausi e il sorriso di ragazzi che, per una sera, sono stati i veri re e le vere regine del Castello di Taggia». Un'immagine che racconta meglio di ogni altra il significato di un'esperienza capace di trasformare un sogno estivo in una splendida realtà.