Imperia: MercantIneja compie 18 anni con undici giorni di shopping, artigianato e sapori alla Calata di Oneglia

MercantIneja festeggia la maggiore età e si prepara a tornare protagonista dell'estate imperiese. Dal 19 al 29 giugno, la tradizionale mostra mercato che accompagna la Festa di San Giovanni animerà la suggestiva Calata G.B. Cuneo, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati della stagione. Giunta alla 18ª edizione, la manifestazione rappresenta una delle principali attrazioni collaterali della festa organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi. La regia dell'evento è affidata, come ormai da anni, a Espansione Eventi di Paola Savella e Bevox di Filippo Devia, impegnate nella selezione e nel coordinamento degli espositori provenienti da tutta Italia.

Per undici giorni consecutivi, dalle 17 fino a tarda serata, il porto di Oneglia si trasformerà in un grande percorso dedicato allo shopping e alla scoperta, tra yacht ormeggiati, locali affacciati sul mare e il fascino della Riviera ligure. Saranno circa trenta gli espositori presenti, pronti a proporre un'offerta variegata che spazia dall'artigianato ai prodotti per la casa, dagli accessori moda alle specialità gastronomiche. Tra le eccellenze in mostra spicca SIAD Ceramiche e Tavoli in Pietra Lavica di Caltagirone, direttamente dalla Sicilia, con le sue creazioni artigianali. Dalla Lombardia arriveranno operatori specializzati nell'arredamento etnico e nelle lavorazioni artistiche del legno, mentre dalla Romagna spazio al benessere naturale, con proposte dedicate ad aromaterapia e cristalloterapia.

Non mancheranno stand dedicati a bijoux artigianali, oggetti energetici, acchiappasogni e acchiappasole, lampade di sale, incensi, produzioni artistiche in terracotta e creazioni realizzate con materiali naturali e pietre decorative. Ampia anche la proposta per la vita quotidiana, con macchine da caffè, aspirapolveri, biancheria per la casa, utensileria professionale, articoli per il giardinaggio e prodotti naturali per la cura della persona e degli ambienti, tra cui preparati a base di lavanda biologica. Spazio anche alla cultura pop e al mondo orientale, con gadget a tema giapponese, action figure, peluche anime e oggettistica da collezione pensata per gli appassionati del settore. Per gli amanti dello shopping saranno presenti inoltre espositori di abbigliamento donna, jeanseria, maglieria, accessori moda, borse, bigiotteria e articoli artigianali selezionati.

Ricca anche l'offerta gastronomica, con specialità provenienti da diverse regioni italiane: dal miele e derivati ai piccoli frutti e alle composte artigianali, passando per la liquirizia, la tradizionale piadina romagnola e il celebre Kürtőskalács, il tipico dolce ungherese dalla caratteristica forma cilindrica. A completare il percorso espositivo ci saranno anche alcune concessionarie automobilistiche del territorio, che presenteranno al pubblico gli ultimi modelli delle principali case automobilistiche.

«MercantIneja rappresenta per noi una bellissima esperienza professionale e umana», affermano Paola Savella di Espansione Eventi e Filippo Devia di Bevox. «Da molti anni collaboriamo con il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi per dare vita a un evento che arricchisce ulteriormente il programma della Festa di San Giovanni. Ogni anno selezioniamo con attenzione gli espositori per garantire qualità, varietà e interesse commerciale. Oggi MercantIneja è diventata un appuntamento atteso sia dal pubblico sia dagli operatori, molti dei quali inseriscono ormai Imperia come tappa fissa nel proprio calendario fieristico. Allo stesso tempo continua a crescere l'interesse di nuove aziende che desiderano entrare a far parte della manifestazione. È motivo di orgoglio vedere come questa mostra mercato continui a richiamare visitatori da tutto il territorio e numerosi turisti presenti in città durante i giorni della Festa di San Giovanni», concludono.

Con migliaia di visitatori attesi, una delle location più suggestive della Riviera e un'offerta capace di unire tradizione, qualità e intrattenimento, MercantIneja si conferma ancora una volta uno degli eventi simbolo dell'estate imperiese, contribuendo a valorizzare il centro di Oneglia e il grande richiamo della Festa di San Giovanni.