Ceriana apre l'estate culturale con Diego Santamaria: in mostra emozioni scolpite tra ferro, luci e ombre

La stagione culturale di Ceriana prende il via sabato prossimo alle 17 con un appuntamento di grande richiamo ospitato dall'Atelier "En na Cola". Protagonista dell'inaugurazione sarà lo scultore Diego Santamaria, artista originario di Savona conosciuto e apprezzato in tutta Italia per le sue opere realizzate in ferro e acciaio attraverso il recupero e la trasformazione dei materiali.

La mostra, intitolata "Oltre la materialità, stati d'animo, luci e ombre della vita", accompagna il visitatore in un percorso intimo e suggestivo, nel quale l'artista traduce emozioni e vissuti personali in forme scultoree di forte impatto espressivo. «Con le sue sculture, Diego Santamaria trasforma i suoi stati d'animo in opere artistiche, descrivendo le luci e le ombre della sua vita», sottolineano gli organizzatori, evidenziando il valore umano e introspettivo di una produzione capace di andare oltre la semplice materia. Tra le creazioni più significative merita una particolare attenzione il celebre Pinocchio alto oltre sette metri, la più imponente tra le opere dell'artista, collocata presso il suo atelier di Vado Ligure e divenuta nel tempo uno dei simboli più riconoscibili della sua poetica.

L'esposizione sarà visitabile presso l'Atelier "En na Cola" di via Raffaele Doria 34, dal 20 giugno al 10 luglio, nei seguenti orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30; martedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 19.30. L'evento rappresenta il primo appuntamento di una stagione ricca di iniziative: l'estate cerianasca proseguirà infatti con molti altri imperdibili eventi, pronti ad animare il borgo nei prossimi mesi.