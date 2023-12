Ventimiglia: grande successo pe il concerto natalizio del Coro Polifonico al Teatro Comunale (Foto)

Grande successo per il concerto natalizio del Coro Polifonico città di Ventimiglia svoltosi svolto nel teatro ventimigliese della città.

Una platea gremita ha accolto con caldi applausi per un’altra volta il Coro lirico cittadino diretto in questa occasione dai Maestri Dario Amoroso e Adriana Costa che ha accompagnato alla tastiera questo grande evento che hanno sostituito egregiamente il Maestro Romano Pini purtroppo assente al quale è rivolto tutto il merito di questo successo.

I solisti Tina Schiraldi e Luciana Fiorini soprani, Carmine Buono, Pasquale Morabito e Giuseppe Fariolotti tenori, Dario Amoroso basso. Presenti in sala il Sindaco On. Flavio Di Muro,vice-sindaco, gli assessori Calcopietro, Calimera, Sig. Brochiero consigliere francese per i rapporti franco-italiani e i componenti della Cumpagnia dei Ventemeiusi. A ritirare la targa di merito al Coro Polifonico Città di Ventimiglia il Presidente dell’Associazione il Prof. Alberto Massara.

I prossimi appuntamenti sono per venerdì prossimo alla Chiesa di Sant’Agostino e il 6 gennaio alla Chiesa di Terrasanta a Bordighera (ore 15), dove il Coro si esibirà in due concerti prettamente Natalizio-Sacri.