Riva Ligure: Viola e Azzurra vincono il primo concorso per la migliore Torta dolce di Zucca. (Galleria fotografica)

La cittadina di Riva Ligure ha vissuto due importanti giorni dedicati alla sostenibilità ambientale che si sono conclusi con un grande evento gastronomico: il primo concorso dedicato alla Torta dolce di zucca. L'idea era semplice, festeggiare e rievocare una preparazione tipica del paese, con un evento promosso con impegno dall’assessore Francesco Benza e con il sostegno dell’assessore al marketing della regione Liguria, Alessandro Piana.

Oltre all’impegno della Giunta ed egli uffici comunali, hanno contribuito al successo della manifestazione anche la grande partecipazione della comunità, il coinvolgimento delle scuole e la preziosa collaborazione con la giornalista e divulgatrice alimentare Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina e con il giornalista enogastronomo Claudio Porchia, che insieme hanno curato e gestito con professionalità e cura il programma della due giorni.

Il concorso gastronomico, che ha chiuso la manifestazione ha registrato un’ottima partecipazione, con 12 torte in gara realizzate con l’entusiasmo di far rivivere questo antico dolce della tradizione popolare. Non è stato facile il lavoro della giuria, composto da esperti qualificati nel settore della pasticceria e della gastronomia, perché tutte le preparazioni erano di altissimo livello, inserite nel solco della tradizione e con qualche garbato elemento di innovazione. La torta dolce di zucca non è una stata soltanto una sfida tecnica, ma anche una sfida culturale tesa a recuperare la storia e le leggende popolari legate a questa tradizione, che continua a vivere nelle case con ricette che fanno parte della tradizione di ogni famiglia e che spesso vengono conservate in grande segreto.

La giuria coordinata dal giornalista Claudio Porchia era composta da: Renata Cantamessa, giornalista; Marco Corradi, giornalista; Raffaella Fenoglio food blogger; Roberto Fiumara, artigiano pasticcere; Terry Prada chef; Massimo Ratti presidente “A Mea Riva” e Marco Risso sommelier.

Dopo aver esaminato con attenzione ogni torta in concorso, valutando i punti di forza e di debolezza di ogni preparazione, ha elaborato la classifica finale con la vittoria di due giovani studentesse Viola Aschero e Azzurra Viti. Al secondo e terzo posto le torte di Marcella Trinchero e Marzuoli Natalina, Al quarto posto pari merito Toesca Marchionne, Avena Francesca, Bortolu Paola, Vinai Caterina, Garibaldi Maria Maddalena, Grone Giannandrea, Tea Beatrice, Gianna Bassan.

Tutte buonissime le torte in gara, che il pubblico ha potuto degustare al termine della premiazione, e per questo motivo la giuria ha deciso di assegnare delle menzioni a Bortolu Paola per il rispetto della tradizione unito ad un forte impegno a mantenerne viva la cultura; a Grone Giannandrea e Garibaldi Maria Maddalena per l’equilibrata composizione degli ingredienti nel rispettando la tradizione e l’autenticità di questo antico dolce ed infine a Toesca Marchionne e Tea Beatrice per la creatività e innovazione nella forma mantenendone al contempo il gusto originale e l'essenza.

La degustazione delle torte è stata abbinata con un'altra eccellenza del territorio, il Moscatello di Taggia prodotto dalla cantina SanSteva.

Un concorso che ha dimostrato la grande passione per le antiche tradizioni, che caratterizza il piccolo paese di Riva Ligure, il valore di un prodotto della cucina popolare e l’importanza del lavoro di tutela. La torta, che sarà oggetto di riconoscimento di prodotto De.Co. da parte del comune, è stata messa in produzione e in vendita presso la pasticceria Dolciaria B&B di Riva ligure, un laboratorio artigianale da sempre attento alla tradizione ed alla qualità delle produzioni.

In mattinata presso la sala consiliare del Comune e alla presenza dell’assessore al marketing della regione Liguria, Alessandro Piana e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale c’è stata la presentazione del libro “Zukky: diario di una zucca felice” di Renata Cantamessa, che è stato distribuito agli studenti dell’istituto comprensivo di Riva. Al termine dell’incontro Gianfranco Bosetti, vicesindaco di Cengio e Giampietro Meinero, responsabile della Comunità della Zucca di Rocchetta hanno consegnato al sindaco Giorgio Giuffra, un attestato di amicizia fra le due comunità.