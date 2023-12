Al 'Tee Shot' la cena degli auguri di Natale della Chaine des Rotisseurs di Sanremo (foto)

La Chaine des Rotisseurs è una delle più antiche e prestigiose associazioni di cuochi del mondo, fondata nel 1248. L’associazione conta oltre 30.000 membri in tutto il mondo, che sono selezionati per la loro competenza, passione e impegno per la cucina.

La Chaîne des Rôtisseurs è presente in Italia dal 1960. Il Bailliage Nazionale d’Italia, organo di vertice dell’associazione a livello nazionale, opera per la diffusione della cultura della gastronomia attraverso i suoi Bailliages territoriali.



Questi ultimi rappresentano la meravigliosa eterogeneità del nostro territorio e dei suoi talenti enogastronomici e portano a compimento la loro missione attraverso l’organizzazione di eventi gastronomici di altissima valenza conviviale e culturale".