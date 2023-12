Sanremo: pranzo degli auguri di Natale dell'Associazione Nazionale paracadutisti d'Italia (foto e video)

Tra gli ospiti presenti, l’Assessore Mauro Menozzi e il segretario ANCR (Ass.ne Naz.le Caduti e Reduci Uff. ONMRI Roberto Pecchinino). Per il Presidente Marco Wessel, il pranzo degli Auguri, è stata l’occasione per consegnare alcuni riconoscimenti ai soci ANPd’I, e il nuovo crest all’assessore Mauro Menozzi. A tutti i soci presenti, ha consegnato alcuni omaggi ed ha ricordato con queste parole: “essere iscritti all’associazione paracadutisti non significa soltanto partecipare ai pranzi o apericena, ma valorizzare lo spirito associativo, con altruismo e umiltà dedicando una parte del proprio tempo al servizio umanitario, e in questo particolare periodo cercare di aiutare i meno fortunati. Per noi 'paracadutisti' non significa soltanto partecipazione ma anche 'amor di Patria'."