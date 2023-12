Pesca: vice presidente Alessandro Piana “Oltre 2,1 milioni di euro contro il caro energetico”

Via libera in Giunta regionale, su proposta del vice presidente Alessandro Piana, agli interventi cofinanziati dal FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca dell'UE ) 2014-2020 che vedono la Regione Liguria come organismo intermedio per l’attuazione coordinata tra l’autorità di gestione centrale e le amministrazioni. In particolare viene approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento per la misura 5.68 dedicata al sostegno contro il caro energetico dovuto dalla perturbazione sul mercato per il conflitto tra Russia e Ucraina.

“Contestualmente all’ok sul nuovo piano finanziario per la pesca che passa da oltre 10 milioni della vecchia programmazione agli attuali 12 milioni di euro, abbiamo approvato – spiega il vice presidente Alessandro Piana – la graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento per le attività di pesca e acquacoltura contro i rincari di questi mesi. Le risorse attualmente disponibili, copriranno circa 6 mensilità. La restante parte della compensazione potrà essere impegnata con le risorse FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, per la Pesca e l'Acquacoltura) 2021-2017 con provvedimento successivo. Il totale degli aiuti richiesto dalle imprese liguri del settore risulta infatti pari a oltre 2,1 milioni di euro, di cui 1 milione di quota UE, 760mila euro di quota Stato e 325mila euro dalla Regione Liguria”.