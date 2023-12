Uno spot di Babbo Natale per la promozione turistica dei Comuni delle Vie del Sale

L’attore-professore Nello Simoncini testimonial della campagna “natale alla scoperta delle beni materiali e immateriali delle “Vie Marenche”.

Fondatore e animatore della compagnia Teatrale " I Senzatetto", lettore del premio “Alassio Centolibri”, ma soprattutto docente e formatore dell’Istituto Alberghiero della “Città del Muretto” si è calato nelle vesti di Babbo Natale per uno spot pubblicitario per promuovere le piccole comunità attraversate dai “cammini del sale”.

Quei tracciati antichi, ricchi di bellezze naturali ed enogastronomiche, che collegavano la Liguria al Piemonte attraverso le Alpi, dette “vie Marenche”, quelle strade che portavano “l’ oro bianco” dal mare al nord Europa.



Oggi quei cammini, come decantati nel video, pregni di storie e leggende, grazie a un finanziamento dall’assessorato al marketing territoriale della Regione Liguria saranno oggetto, a partire dalla prossimo anno, di un progetto pilota di Destination Management Organization (DMO) in grado rilanciare, attraverso il turismo, l’economia di questa parte di entroterra.



Come evidenzia Alessandro Navone presidente dei trentadue comuni delle Antiche Vie Del Sale: “Il video chiude la campagna di comunicazione le “strade del mare 2023” che ha visto protagonisti in educational, eventi, manifestazione e workshop le eccellenze di queste piccole realtà “dell’altra Liguria”; una comunicazione volta a rinsaldare il connubio costa-entroterra e a riaffermare la necessità di fare rete tra realtà aziende, Enti e territori”.



“Il testo dello spot - come rimarca Franco Laureri responsabile marketing e comunicazione dell’associazioneAntiche Vie Del Sale – invita il turista alla scoperta di quelle strade che un tempo erano percorse da contrabbandieri e gendarmi, pastori e mercanti, e che oggi rappresentano un patrimonio inestimabile di beni materiali e immateriali che vanno trasformati in motivazione turistica attraverso la promozione delle tante experience che è possibile vivere in questi territori: dall’enogastronomia all’hiking, dal trekking a cavallo al cicloturismo”.

L’invito è rivolto ai turisti che soggiorneranno sulla costa durante le vacanze natalizie, è dunque quello di ri-scoprire, grazie alle tante experince proposte, la “Liguria al di là del mare”.