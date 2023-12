Sanremo: assegnata al Comandante Claudio Frattarola la più alta Onorificenza Lionistica il ‘Melvin Jones Fellow’

In occasione della serata dedicata alla 68ª Charter del Lions Club Sanremo Host, il Presidente del Club Guido De Angeli, ha consegnato al Dott. Claudio Frattarola (Comandante della Polizia Municipale di Sanremo) il “Melvin Jones Fellow” alla presenza del Vicesindaco Costanza Pireri e di autorità Lionistiche della Zona 4b e del Distretto 108 Ia3. Il “Melvin Jones Fellow” è la più alta Onorificenza che il Lions International concede ad una persona Lions o non Lions, che si contraddistingue per atti umanitari, sociali e culturali a beneficio del prossimo.

La “Melvin Jones Fellowship”, che prende il nome dal fondatore del Lions Clubs International, è una onorificenza e non un premio, ed è stata creata per dare il più alto riconoscimento alla dedizione delle singole persone al servizio umanitario. Il Melvin Jones Fellow, è stato consegnato al Dott. Claudio Frattarola, con la seguente motivazione: “Per il suo impegno svolto al servizio della città di Sanremo ininterrottamente per 35 anni. Con il ruolo di Vicecomandante sino al 1997, continuando il suo servizio con la nomina a Comandante - Dirigente del settore Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sanremo, sino a dicembre 2023”.

Il Comandante Frattarola, della Polizia Municipale a Sanremo ha sempre affiancato il proprio personale nell’attività operativa in occasione di particolari eventi, pur conservando il suo ruolo di direzione e coordinamento. È componente del Comitato Tecnico Consultivo di Polizia Municipale della Regione Liguria Prezioso il suo contributo per l’avvio del sistema di videosorveglianza cittadina: ha seguito il progetto fin dall’inizio, portando Sanremo ad avere oggi 378 telecamere che coprono ampie zone del territorio comunale, con finalità di prevenzione e contrasto alla criminalità e molto utili anche per la ricostruzione degli incidenti stradali, a disposizione della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia. In ambito di Protezione civile, ha svolto innanzitutto attività di coordinamento tra il Comune di Sanremo e le Associazioni dei Volontari che collaborano in seguito ad apposite convenzioni, il cui contributo è prezioso e insostituibile per la tutela della Città.

Il valore e la qualità del lavoro che il Dott. Claudio Frattarola ha svolto in questi decenni è stato ampiamente e in molteplici occasioni riconosciuto da chi ha lavorato con lui, sia come collaboratore che nel ruolo di amministratore o quale organo di altre di istituzioni, come dimostrato da alcuni prestigiosi riconoscimenti che gli sono stati assegnati:

- Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2010, consegnato con cerimonia ufficiale dal Prefetto di Imperia durante la festa della Repubblica il 2 giugno 2011;

- Attestato di Benemerenza con medaglia del Ministero dell’Interno in data 10 maggio 2001 per l’opera e l’impegno prestati nello svolgimento delle attività connesse all’emergenza nella regione Liguria nei mesi di settembre ottobre e novembre 2000 (quando la città di Sanremo fu colpita da una terribile alluvione, con esondazione di torrenti, allagamenti, frane e la morte di una donna in via Duca Abruzzi);

- Attestato di Benemerenza del Presidente della Regione Liguria in data 3 maggio 2021 per lo spirito di sacrificio e il senso del dovere dimostrati a favore della popolazione ligure durante l’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Grande soddisfazione del Presidente Guido De Angeli e tanti applausi da parte di tutte le persone presenti alla 68° Charter del Lions Club Sanremo Host, per la consegna al Dott. Claudio Frattarola, del prestigioso riconoscimento, che contribuisce a valorizzare persone anche non Lions che con il loro lavoro aiutano il prossimo, dimostrando dedizione e grande spirito umanitario a difesa degli alti ideali di pace e di solidarietà.