Riva Ligure: gli studenti si impegnano a costruire un futuro sostenibile e diventano costruttori di felicità.

Renata Cantamessa, la famosa giornalista divulgatrice alimentare, conosciuta come Fata Zucchina, ha riscosso un notevole successo oggi con gli studenti dell’Istituto comprensivo di Riva Ligure. Gli incontri hanno dato il via al progetto “Riva Green” sul tema della sostenibilità ambientale, promosso dal Comune di Riva Ligure, assessorato Turismo e Manifestazioni, con la partecipazione della Regione Liguria- Assessorato Agricoltura e Marketing territoriale e in collaborazione con Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Accompagnata dalla consigliera comunale Silvia Boeri, la Fata Zucchina ha parlato della “felicità sociale”, argomento trattato nel suo libro “Zukki diario di una zucca felice”, che è stato distribuito a tuti gli alunni.

Esiste una triangolazione perfetta tra i processi di apprendimento, il mondo emozionale e il successo o l’insuccesso scolastico. Questa consapevolezza ha un’importante ricaduta a livello didattico, anche rispetto a una grande e attualissima sfida educativa: la felicità come obiettivo sociale. L’intervento di Fata Zucchina (Renata Cantamessa) con le scuole primarie e secondarie è stato finalizzato alla composizione di un “avvento delle emozioni” per mano della storia di ZUKKI, l’eroina vegetale protagonista del libro e della sua stessa “rinascita” per riuscire a pensare a una felicità “al plurale”.

E per costruire la felicità di una comunità, seguendo l'esemplare iniziativa di Zukki, si possono mettere in atto diverse azioni. Gli studenti hanno raccolto la sfida lanciata dalla Fata di pensare, desiderare, progettare, agire e costruire al plurale, preparando il terreno per una felicità che, per realizzarsi pienamente ha bisogno di almeno quattro occhi e due cuori.

Aglli incontri sono stati presenti anche il Sindaco Giorgio Giuffra e l'assesore al Turismo e Manifestazioni, Francesco Benza.

“Desidero ringraziare – commenta Silvia Boeri consigliera comunale delegata alle scuole - Renata Cantamessa per la preziosa presenza e disponibilità durante gli incontri con i nostri studenti. La sua competenza e simpatia hanno destato grande interesse fra i partecipanti agli incontri e reso la lezione un'esperienza entusiasmante e ricca di apprendimento. Siamo contenti di aver avuto l'opportunità di collaborare con voi e speriamo di poter avere ancora il piacere di averla fra noi per futuri incontri