Riva Ligure: entra nella fase finale “Riva Green” con il concorso dedicato alla Torta dolce di Zucca e l’incontro con la comunità della Zucca di Rocchetta. La composizione della Giuria.

Dopo il grande successo degli incontri di oggi della Fata Zucchina con gli alunni dell’istituto comprensivo di Riva Ligure, coordinati dalla consigliera Silvia Boeri, nel paese cresce l’attesa per il concorso che domani stabilirà la torta migliore. Obiettivo del concorso, promosso dal Comune di Riva Ligure, assessorato Turismo e Manifestazioni, con la partecipazione della Regione Liguria- Assessorato Agricoltura e Marketing territoriale e in collaborazione con Associazione Ristoranti della Tavolozza, è quello di valorizzare e preservare la ricetta autentica del dolce, recuperando una importante tradizione popolare

La Torta dolce di Zucca di Riva Ligure è un patrimonio culinario che rischia di perdere la sua importanza nella società moderna e per invertire questa tendenza Il Comune vuole recuperare questa tradizione attraverso un concorso gastronomico e il percorso di riconoscimento della De.Co.

“Il concorso è aperto a tutti – spiega Francesco Benza assessore al Turismo e Manifestazioni - e verranno valutate la qualità degli ingredienti utilizzati, la presentazione la sostenibilità, evitando qualsiasi forma di spreco. Una giuria di esperti, composta da giornalisti, chef e pasticceri valuterà le creazioni esaminando gusto, profumo, consistenza, equilibrio, aspetto e bellezza. Questo concorso non è solo un modo per celebrare la nostra dolce tradizione, ma anche per trasmettere alle generazioni future l'importanza del nostro cibo locale. In un'epoca in cui gli stili di vita veloci e la globalizzazione minacciano la cultura culinaria tradizionale, è cruciale fare un passo avanti per preservare il nostro patrimonio gastronomico. Per questo ringrazio la regione Liguria, che tramite il Vice Presidente, Alessandro Piana, ha dato un pieno e convinto sostegno al progetto Riva Green. E voglio aggiungere un particolare ringraziamento alla fata Zucchian per l'interessante intevento nelle scuole e al giornalista enogastronomo, Claudio Porchia, che ha curato la realizzazione del contest”.

La giuria del concorso è composta da: Renata Cantamessa, giornalista; Marco Corradi, giornalista; Raffaella Fenoglio food blogger; Roberto Fiumara, artigiano pasticcere; Claudio Porchia, presidente ristoranti della Tavolozza; Terry Prada chef; Massimo Ratti presidente associazione “A Me Riva” e Marco Risso sommelier.

Protagonista della Torta è la Zucca trombetta di Albenga e della Riviera.

Si tratta di una varietà di “Cucurbita Moschata” la cui produzione è limitata alla zona del Ponente Ligure ed in particolar modo nella piana di Albenga. Probabilmente fu introdotta in Liguria, dai marinai che portavano dai loro viaggi frutta, ortaggi e verdure nuove. La sua caratteristica forma ricorda, come evidenzia il nome, quella di una trombetta. Nel ponente è conosciuta anche con il nome di “Sûcca da Reginna”. La forma particolare la rende anche un elemento decorativo tipico degli orti della riviera. Essendo rampicante, per la sua coltivazione necessita di sostegni, che consentono ai frutti di allungarsi e presentarsi dritti. Possono essere consumati immaturi, raccolti nei giorni successivi alla fioritura oppure, raggiunta la maturazione, si conservano per mesi in luoghi freschi ed asciutti

Il suo sapore è delizioso di gran lunga superiore ai tradizionali zucchini.

In cucina viene usata per preparazioni semplici, con il pomodoro o con la cipolla come condimento per la pasta o nei risotti. Ma è ottima anche consumata da sola, utilizzata per preparare creme o vellutate, frittate e torte salate.

La coltivazione di questo ortaggio ha trovato un terreno favorevole nelle campagne di Riva Ligure, in particolare nelle zone pianeggianti vicino al mare al confine con Arma di Taggia, e destinando la zona collinare alla coltivazione delle viti e degli ulivi. Infatti ancora oggi le zone sono conosciute come Braie, Orti, Vigne e Grange, segno questo di un passato ricco di Storia.

La coltivazione ed il largo consumo di questa cucurbitacea ha dato origine al termine “Lappasucche” riferito agli abitanti di Riva dediti al lavoro dei campi. e contrapposto ai “Sussanciue”, con cui venivano definiti gli abitanti di Santo Stefano, che praticavano la pesca.

Quel dolce è rimasto impresso nella memoria di molti abitanti come un momento di condivisione e di dolcezza, una tradizione in parte persa e che è assolutamente importante recuperare.

Questo il programma della giornata di sabato 16 dicembre che si apre alle ore 11.00 in sala consiliare con l’incontro con la Comunità della Zucca di Rocchetta di Cengio della Valle Bormida, la presentazione del libro Zukki, diario di una zucca felice di Renata Cantamessa alla presenza del Vice presidente Regione Liguria, Alessandro Piana.

Programma:

• ore 11.00 presentazione del libro “Zukki diario di una zucca felice” con il vicepresidente della regione Liguria, Alessandro Piana e i rappresentanti della Comunità della Zucca di Rocchetta di Cengio;

• ore 14.00 Concorso gastronomico;”La Torta dolce di Riva Ligure”

• ore 16.00 premiazione e degustazione aperta al pubblico.