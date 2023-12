Natale nel Biellese: A Santo Stefano il ‘Mimo di Zelig’ Simone Barbato arriva in piazza a Callabiana!

Presepe Meccanico di Callabiana - Dal 2 dicembre al 14 gennaio

Il grande e ormai tradizionale Presepe Meccanico di Callabiana, allestito nell’oratorio di San Carlo in frazione Nelva, dal 2 dicembre è attivo e già richiama in paese turisti e visitatori curiosi. Il presepe è vivacizzato da un centinaio di piccole figure che si animano davanti al paesaggio biellese, in cui si riconoscono il Mucrone e il Santuario di Oropa. Resterà aperto tutti i giorni fino al 14 gennaio, e sarà attivato dalle 14:30 alle 17:30 (nei giorni feriali) e dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (nei giorni festivi e prefestivi).

Grandi novità per il giorno di Santo Stefano: il 26 dicembre dalle ore 16:00 nella piazza centrale del paese, il famoso Mimo di Zelig Simone Barbato farà visita per uno spettacolo che farà divertire ed emozionare il pubblico. L’evento è gratuito, insieme alle tante attività e sorprese dedicate sia ai grandi che ai piccini durante tutto il pomeriggio. Quella del 26 sarà la giornata della tipica “festa dei presepi” del paese, in cui i boschi e tutte le creazioni rimarranno illuminate fino alle ore 20 di sera. Il 6 gennaio invece, dalle ore 15, ci sarà il tradizionale “saluto alla befana” presso la sede della pro loco di Camandona.

Al presepe meccanico si aggiunge, dal 2018, l’iniziativa dei Presepi nel Bosco: circa 70 rappresentazioni natalizie vengono collocate nei sentieri tra le diverse frazioni e incastonate tra i rami del bosco. Nel percorso all’interno del bosco, quest’anno, ci sarà una novità: oltre ai tradizionali presepi, verranno esposti anche alberi di Natale, artistici e decorati, dislocati lungo tutto il percorso. I Presepi nel Bosco sono visitabili tutti i giorni, sino al 14 gennaio, senza alcun vincolo orario.

Per informazioni: https://www.facebook.com/presepedicallabiana



I Presepi di Postua - Dall’8 dicembre al 6 gennaio

È giunta alla sua 41esima edizione la rassegna de "I Presepi di Postua", quest’anno con circa 200 presepi esterni in esposizione nel suggestivo centro storico e nelle frazioni, con allestimenti nei portoni, nelle fontane e nei corsi d’acqua; inaugurata lo scorso venerdì 8 dicembre, insieme alla benedizione degli asinelli, la rassegna unisce quest’anno un’iniziativa in più, che vede protagonista anche l’allestimento di presepi del gruppo “Mato Grosso amici di Ernesto” provenienti da tutto il mondo, di tante nazionalità diverse. In ogni festività saranno presenti punti di ristoro a disposizione dei visitatori. La manifestazione terminerà il 6 gennaio.

Per informazioni: Tel. 015 760303 / 015 7690006 (Municipio).

Presepe Gigante di Marchetto a Mosso S. Maria (Valdilana) - Dal 2 dicembre al 7 gennaio

Il grandioso Presepe è stato inaugurato il 2 dicembre e il centro storico di Mosso S. Maria si è subito animato con tanti visitatori. È aperto e visibile tutti i giorni dalle ore 10 alle 22 a entrata libera, e suggestivamente illuminato nelle ore serali.

Chi viene a camminare tra le strette vie, chi sosta davanti ai portoni o si ferma nelle piazzette, si confonde con le figure e diventa di fatto un personaggio del Presepe. Particolarmente apprezzata è la scena della Natività, con la Madonna che si riposa e con il Bambinello in braccio a San Giuseppe. Anno per anno, si migliora la qualità di questo straordinario museo etnografico diffuso, con il recupero e la riproposta di botteghe e di mestieri scomparsi, con i giochi di un tempo e con l’uso mirabile dello spazio urbano a disposizione che amplifica teatralmente ogni scena.

In attesa del Natale, il 24 dicembre verrà organizza la tradizionale fiaccolata al grandioso falò di borgata Marchetto di Mosso.

Per informazioni: 334 6142971 (Luisella Aimone) - 335 7852310 (Franco Grosso)

Mail: presepegigante@gmail.com - Sito: www.presepegigantemarchetto.it

Il Borgo di Babbo Natale a Candelo

Un dicembre ricco di successi a Candelo: insieme alle migliaia di visitatori per l’edizione 2023 del Borgo di Babbo Natale, a parlare sono anche i dati di ascolto del programma di Mediaset “Cotto e mangiato – menù al borgo” con protagonista il Ricetto su Italia1: sono quasi 700.000 gli ascoltatori nel primo weekend, e mancano ancora due puntate, che saranno trasmesse questo fine settimana.

Numeri incredibili raggiunti quest’anno per la rassegna svolta all‘interno di uno dei Borghi più Belli d‘Italia, che ha visto superare i 50.000 visitatori (festeggiando il 50millesimo!).





Il Mercatino degli Angeli di Sordevolo

16mila ingressi e oltre 200 espositori per il Mercatino degli Angeli di Sordevolo, che quest’anno si aggiudica una XXI edizione di successo e di grandi numeri. Si è infatti conclusa domenica, in data 10 dicembre, dopo sei giornate che hanno permesso al paese di Sordevolo di festeggiare, in attesa del Natale, con numerosissimi visitatori provenienti da ogni parte della provincia e ben oltre: sono stati infatti 16.000 gli ingressi registrati e 400 spazi riservati agli oltre 200 espositori che si sono alternati durante le date in cui il Mercatino è rimasto aperto al pubblico.