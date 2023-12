Torna in versione invernale il flash mob per chiedere più spiagge libere, e di qualità, in Liguria. L'appuntamento è per sabato, alle ore 12, presso i bagni San Giuliano di corso Italia a Genova.

Ad organizzare il presidio sono un gruppo di associazioni, Generazione P, Legambiente, Adiconsum Liguria/referente Conamal Liguria, La Supernova, Genova che osa, Fridays For Future - Genova, Italia Nostra, Comunità San Benedetto al Porto, The Black Bag, protagoniste già di un primo flash mob sul tema, lo scorso 28 luglio a Quinto. La partecipazione è aperta a tutte e a tutti, con la sola richiesta di portare occhiali da sole e cappello.