Il panorama portorino del Parasio è stato scambiato, in una proiezione sul palazzo della Regione Liguria , per quello di Sanremo .

L’immagine apparsa in piazza De Ferraris, per la campagna “La città del Natale”, riprende una veduta del borgo storico di Porto Maurizio, con in primo piano la basilica di San Maurizio, ma la città indicata, a lettere cubitali, è quella di Sanremo.