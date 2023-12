Ventimiglia: nuovi strumenti di laboratorio per il corso per Geometri del 'Fermi' di Ventimiglia

Giornata di grande soddisfazione al corso Geometri CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) dell’Istituto Tecnico Fermi di Ventimiglia: sono arrivati i nuovi strumenti per il laboratorio di Rilievo e Topografia, di ultima generazione nel campo delle misurazioni di distanze, angoli e dislivelli.

Le attrezzature sono state collaudate dagli insegnanti tecnico pratici del corso CAT, Prof. Gianluca Lanteri, Prof Francesco Maceli, che formano gli studenti insieme ai docenti curricolari durante le esercitazioni pratiche, con la partecipazione di un gruppo di studenti e dei tecnici della ditta fornitrice Instrumentrix di Tortona, importante azienda di riferimento fra i professionisti del settore.

Gli studenti ed i docenti hanno quindi messo in funzione la nuova stazione totale GEOMAX ZOOM 10 che misura le distanze fino a 300 m con il laser, senza prisma (strumento aggiuntivo necessario nei vecchi modelli) collegata al tablet control che rielabora i dati rilevati in tempo reale sul posto, producendo anche un disegno tecnico digitale. Oltre alla stazione totale è arrivato il nuovo rilevatore di posizione satellitare con sistema GPS (Global Position System), aggiornato alla tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System) che collegato ad un tablet, grazie ad un software dedicato, rileva le coordinate terrestri di qualsiasi punto planimetrico.

Il pezzo forte della nuova dotazione di strumenti tecnici è infine il drone DJI mini 3, che grazie a software specifici collegati a un tablet dedicato, produce orto-foto (foto perfettamenti orizzontali) ed altri elaborati fotogrammetrici inserendoli sulle mappe cartografiche. Ultimo elemento molto interessante è la termocamera che rileva le temperature dei diversi materiali evidenziando i punti deboli dell’involucro edilizio.

Gli studenti del corso CAT partono quindi da oggi per una nuova avventura, grazie a queste attrezzature all’avanguardia, con le quali possono svolgere esercitazioni a livello professionale ed avvicinarsi così in modo concreto al mondo dell’edilizia e delle costruzioni.

Si tratta di un motivo in più per scegliere il corso Geometri CAT di Ventimiglia per la scuola superiore: oltre ad un gruppo di docenti preparati ed ad un ambiente accogliente e sereno si può contare adesso anche su una dotazione di strumenti da fare invidia ai migliori studi professionali. Per i nuovi iscritti il codice ministeriale da indicare sulla scheda di iscrizione è: “IMTD00101B - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”.

Per provare ad essere “Geometri per un giorno” venite all’Open Day, sabato dalle 9 alle 18, la scuola sarà aperta, professori e studenti vi accoglieranno e vi faranno provare gli strumenti ed i software utilizzati durante i laboratori di indirizzo.