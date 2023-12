Ventimiglia progressista: “Come diventare la peggiore provincia del Nord Italia”

“Nell’ultimo rapporto ISTAT che valuta gli indicatori di benessere economico-sociale, la nostra provincia risulta la peggiore del Centro-Nord e tra le ultime a livello nazionale. Un peggioramento rispetto alla già infelice situazione dell’anno scorso che rimarca le criticità sociali, politiche ed economiche in cui versa la Provincia d’Imperia”.

Interviene in questo modo Luca Donzelli, per il direttivo di ‘Ventimiglia Progressista’. “A prescindere dagli indicatori – prosegue - è ben evidente l’allarmante impoverimento territoriale, culturale e sociale degli ultimi trent’anni in cui una politica di corto respiro, senza visione futura e rivolta ai propri interessi contingenti non è stata in grado di gestire i cambiamenti socio-economici in corso. L’unica drammatica risposta è stata quella di persistere in una svalutazione delle nostre bellezze attraverso una sciagurata e generale mentalità speculativa e predatoria che si è tradotta perlopiù in investimenti immobiliari senza alcuna partecipazione e distribuzione popolare della ricchezza. Alla contrazione del mercato floricolo non è corrisposta una politica agraria di diversificazione e valorizzazione colturale col conseguente abbandono di molte campagne e quando anche la “belle epoque” del turismo è iniziata a scemare, la nostra provincia si è trasformata in un pensionario che vive dell’immagine riflessa della Costa Azzurra e Monaco”.

“Quello che purtroppo si è continuato a fare – termina Donzelli - è diffondere un’illusoria narrazione, spesso demagogica ed egoista, che stona di fronte alla scarsa qualità dei servizi offerti, al precariato lavorativo e alla prospettiva di futuro sempre più ridotta che molti ormai vivono sulla propria pelle, nella vita vera, diversamente di quanto ancora molta retorica politica voglia far credere”.