Vallecrosia: rubate nel weekend le monetine dei distributori automatici alla scuola 'Andrea Doria'

Ignoti sono entrati nella scuola ‘Andra Doria’ di Vallecrosia, probabilmente tra sabato e domenica, e hanno fatto razzia delle monetine nelle macchinette che distribuiscono bevande e snack all’interno dell'istituto.

Ad accorgersi del furto è stato il personale dell’istituto scolastico che, questa mattina, ha trovato una finestra rotta e i distributori scassinati. Sono, così, stati allertati i carabinieri della locale stazione.

Indagini sono in corso per cercare di risalire agli autori del furto, quantificabile in poche decine di euro. La polizia locale sta, infatti, visionando le telecamere di sicurezza della scuola in cerca di indizi utili. Non è la prima volta che succede, già in passato erano entrati per rubare i soldi delle macchinette.