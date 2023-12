Ventimiglia inaugura i mercatini di Natale in via Ruffini (Foto e video)

L'Amministrazione Di Muro ha inaugurato ufficialmente, questa mattina, i mercatini di Natale in via Ruffini a Ventimiglia.

Un'iniziativa, pensata dal Comune, per ravvivare la via pedonale, già addobbata con le luminarie e un orso gigante, in occasione delle festività natalizie.

Le bancarelle, presenti tutti i fine settimana dalle 10 alle 18 fino al 23 dicembre, propongono prelibatezze culinarie e oggetti realizzati a mano dai sestieri cittadini in collaborazione con l'Agosto medievale che cittadini e turisti potranno acquistare in vista di Natale.