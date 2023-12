A Ventimiglia il Capodanno si festeggia in piazza con villaggio gastronomico, musica e spettacoli (Foto e video)

Ventimiglia concluderà l'anno 2023 e darà il via al 2024 con il "Capodanno in piazza". Un villaggio gastronomico, allietamento teatrale e musicale per un capodanno speciale.

Ventimiglia il 31 dicembre e l'1 gennaio dalle 11 di entrambi i giorni, in via Ruffini, offrirà una vasta scelta di opzioni per trascorrere giornate davvero uniche. "E' un'idea nata in campagna elettorale, Ventimiglia è una grande città e deve esserlo anche per come si pone" - ha detto il sindaco Flavio Di Muro - "Vogliamo fare un Capodanno da grande città, vogliamo affrontare con entusiasmo e passione l'evento. Cerchiamo di ravvivare una zona in centro città: via Ruffini. Un evento che abbraccia sia il 31 dicembre sera che l'1 gennaio per intrattenere tutte le fasce d'età. E' un Capodanno popolare che verrà realizzato con un contributo comunale e regionale, che, però, deve ancora arrivare".

Domenica 31 dicembre dalle 22 sul palco di via Ruffini saliranno noti volti televisivi e radiofonici. Enrico Balsamo ed Elisa Mazzucchelli di Radio 105 presenteranno il duo comico Pino e Gli Anticorpi. A seguire, per accompagnare il brindisi della mezzanotte vi sarà Dj del Mare Franco Branco che trasformerà la serata in un mix di emozioni con la musica italiana e internazionale con i pezzi più belli del 2023. Il primo gennaio, invece, la giornata sarà dedicata a grandi e piccini con un magico spettacolo a cura dei professionisti del settore ed accompagnamento musicale per tutta la giornata a cura di N. L. dj. "Vogliamo dimostrare che a Capodanno si può stare a Ventimiglia e anche bene. L'obiettivo è quello di dimostrare che è un forum che funziona e si potrà riproporlo in futuro. Il programma del Capodanno prevede stand enogastronomici, tutto preparato e cucinato da chef sul posto. Vogliamo dimostrare la qualità del territorio locale. Quella dell'Associazione Italiana Cuochi Itineranti è, infatti, una soluzione che, nel ribadire i valori della cultura gastronomica locale, nazionale e internazionale, è in grado di coinvolgere tutte le fasce di età con una proposta di intrattenimento a 360 gradi. La sera avremo noti volti televisivi e radiofonici. Enrico Balsamo ed Elisa Mazzucchelli presenteranno la serata e il duo comico Pino e Gli Anticorpi. A seguire il dj Franco Branco. Il primo gennaio, invece, nel pomeriggio vi sarà un evento per divertire i più piccoli" - ha spiegato l'assessore Serena Calcopietro durante la presentazione dell'evento avvenuta questa mattina presso l’Aula Consiliare del comune di Ventimiglia - "Si ringraziano gli uffici, il sindaco, che ha creduto in me, e particolarmente la Regione Liguria per il patrocinio e il fondamentale contributo economico che ci darà".

Il servizio di organizzazione e realizzazione della manifestazione, che avrà un costo di 41.500,00 euro, Iva compresa, è stato affidato all’Associazione Italiana Cuochi Itineranti che in un colorato e dinamico villaggio porterà avanti la propria campagna di tutela, sviluppo e sensibilizzazione dei valori della cultura gastronomica italiana accompagnata da spettacoli di livello nazionale e lo farà con due giorni di 'cibo da strada' con operatori selezionati e rappresentanti la qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane. Si potranno gustare i classici del cibo da strada come gli hamburger di Fassona, il thai food, gli arrosticini di pecora, primi piatti e dolci tipici, il tutto preparato e cucinato al momento da chef, selezionati dagli organizzatori, che parteciperanno con i loro caratteristici stand e con materie prime di comprovata provenienza.