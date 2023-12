Vallecrosia, il chirurgo Voronoff al centro dell'incontro con Enzo Barnabà ed Enrico Ferrero (Foto)

Il mito del dottor Voronoff al centro dell'incontro con Enzo Barnabà ed Enrico Ferrero andato in scena, ieri pomeriggio, nella sala Polivalente a Vallecrosia. Per l'occasione erano presenti anche i consiglieri comunali della città della famiglia Enrico Amalberti e Denis Perrone.

I due scrittori hanno presentato due libri "Il sogno babilonese: Lo Château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera" e "Serge Voronoff. L'amore e il pensiero negli animali e nell'uomo". "La figura del professor Voronoff è sempre stata enigmatica e discussa: vissuto nella "Belle Epoque", periodo di nuove ricerche ed invenzioni, ha fornito il suo contributo alla ricerca degli 'innesti', come nominava i suoi interventi" - dice il consigliere comunale di Vallecrosia Enrico Amalberti - "Ricordiamo che ha abitato in una villa in località Grimaldi ed è importante portare a conoscenza la sua storia valorizzandone la figura di scienziato del nostro comprensorio. Enrico Ferrero ed Enzo Barnabà hanno raccontato aneddoti e la storia del professor Voronoff riuscendo a incuriosire la platea, che ha posto domande concrete".

L'evento rientrava nella rassegna "Aspettando il Natale" proposta dall'Amministrazione comunale per le festività natalizie. "Si è tenuta la seconda tappa del ciclo 'Incontri con gli autori. Appuntamenti di letteratura e dintorni' organizzato dall'associazione culturale 'Il Ponte'" - fa sapere il consigliere comunale Enrico Amalberti - "Un ringraziamento va all'associazione 'Il Ponte' nonché ad Enrico Ferrero ed Enzo Barnabà per quanto hanno condiviso con il pubblico presente in sala".