Sanremo: mercoledì prossimo con l'Anffas la passerella turistica nella Pigna 'Capaci-di-Tutto'

Mercoledì prossimo, dalle 10 alle 12,30, in occasione della ‘Giornata Internazionale per le Persone con Disabilità’, Anffas Sanremo & la sua rete associativa per una città inclusiva, organizza ‘Capaci-di-Tutto’, la passerella turistica itinerante delle molteplici abilità, nella città vecchia di Sanremo, alla riscoperta delle risorse più inclusive del territorio.

Un percorso guidato da Franco De Luca, esperto in storia di Sanremo, e dagli speakers di Anffas, partirà dalla Porta San Giuseppe (del XI° sec) per discendere fino a Piazza Cassini, toccando i punti di maggior interesse della città vecchia e contestualmente presentando alcuni dei progetti di inclusione sociale realizzati insieme alle principali Associazioni a sostegno della Disabilità, nel campo di Arte, Cinema, Teatro, Musica, Sport e Food.

Con Anffas Sanremo, anche l'associazione Pigna Mon Amour, di casa nella città vecchia, mostrerà i suoi progetti, mentre alcune associazioni sportive sensibili, come Uisp, Tennis Padel Academy e Olimpia Basket insceneranno, nel contorno della suggestiva Piazza Santa Brigida, una breve dimostrazione di sport accessibili come Judo, Padel e Basket condotti ormai da anni per gli associati Anffas.

L'associazione di produzioni cinematografiche ZuccherArte con Riccardo Di Gerlando presenterà alcuni brevi video, prodotti e recitati da persone con disabilità, mentre esperti artisti come Fulvio Gaslini e Andrea Grancini porteranno i risultati dei Laboratori Anffas di Musica e Teatro. Chiuderà il percorso la Spes-Auser con un buffet realizzato dai suoi Chef, presso la sala gentilmente offerta da Agesci, in piazza Cassini.