Sanremo: questione corrieri e fornitori in piazza Eroi, problema non risolto e parcheggio selvaggio

Mentre il cantiere al momento ha azzerato i problemi sul piano dei rumori e delle polveri, in piazza Eroi Sanremesi permane invece il problema dei parcheggi, un po’ perché ovviamente sono decisamente diminuiti (o azzerati nel caso delle auto), sia per la classica maleducazione di molti.

E’ il caso del luogo dove dovrebbero parcheggiare i corrieri e i fornitori dei molti commercianti della zona, a valle del cantiere, di fronte al negozio ‘Prenatal’. In occasione del sopralluogo effettuato alcune settimane fa, infatti, molti commercianti avevano lamentato il problema delle consegne, in particolare quelli che insistono nella zona attigua al cantiere.

Nel corso dei colloqui tra gli stessi commercianti e l’Amministrazione, infatti, era emersa la volontà di sistemare alcuni pannelli a protezione del cantiere e soprattutto garantire un passaggio costante della Polizia Municipale per evitare che in zona parcheggino costantemente auto e scooter che, di fatto, costringono i camion dei fornitori a parcheggiare a ridosso del semaforo di via Feraldi.

Il tutto andando a creare blocchi e intasamenti di una via cruciale, per il collegamento viario tra la parte alta e quella bassa della città. Le foto scattate sono eloquenti ed evidenziano la continua presenza di macchine. Ma anche di scooter in un momento in cui (ovviamente lo abbiamo verificato di persona) c’erano posti liberi negli stalli per le due ruote, allestiti in piazza Muccioli.

Una situazione che, quindi, i commercianti chiedono al Comune di attenzionare, visto che è da poco iniziato il mese di dicembre e il lavoro aumenterà nelle prossime settimane a ridosso del Natale.