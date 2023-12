L'arte che nasce dalla natura: l’erbario di Marco Damele premiato al ‘Luxembourg Art Prize 2023’

Il botanico e scrittore di Camporosso Marco Damele ha ricevuto, questa mattina, la menzione speciale di qualità artistica da parte della Luxembourg Pinacothèque.

Il riconoscimento gli è stato attribuito in occasione della partecipazione alla selezione internazionale d'arte, che si tiene ogni anno nel Granducato del Lussemburgo.

Marco Damele ha scelto un materiale insolito per promuovere e tutelare il nostro territorio: le erbe. Non si tratta di semplici piante, ma di vere e proprie testimonianze di vita, di storia, di cultura. Damele ha infatti realizzato un prestigioso erbario, ovvero una raccolta di erbe essiccate e conservate su carta, che ha trasformato in vere e proprie opere d’arte viventi. Il suo erbario, che conta oltre un migliaio di esemplari, è il risultato di un lavoro di ricerca e raccolta durato più di 30 anni, in cui l’artista ha visitato diversi luoghi e territori liguri dalla montagna al mare, dalla campagna alla città, raccogliendo le erbe che lo ispiravano.

Ogni foglio è unico, e racchiude una storia, un’emozione, un ricordo legato alla pianta e al contesto in cui è stata trovata. Damele usa le erbe come simboli, metafore, messaggi, per comunicare la sua visione del mondo e la sua sensibilità botanica a tutela della biodiversità vegetale. Il suo erbario ha ottenuto il prestigioso riconoscimento artistico dal concorso internazionale Luxembourg Art Prize 2023, che ogni anno seleziona e premia i migliori talenti emergenti nel campo artistico. Il suo erbario ha riscosso un grande successo di critica, che hanno elogiato la sua originalità, la sua bellezza e la sua profondità. Damele ha espresso la sua gratitudine e il suo orgoglio per questo riconoscimento, che lo stimola a proseguire il suo cammino artistico e a sperimentare nuove forme di espressione. Ha dedicato il suo erbario a tutte le persone che amano la piante, l’arte e la natura.