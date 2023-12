Bordighera: 400mila euro per gli asfalti, l'investimento più importante nel bilancio 20/25

400.000 euro per il rifacimento degli asfalti di Bordighera: è questo l’investimento più importante nella nona variazione al bilancio di previsione 2023, 2024 e 2025, approvata dalla Giunta Ingenito in previsione della chiusura d’esercizio grazie all’avanzo di amministrazione.

I lavori saranno compiuti su tutto il territorio comunale, in base alle segnalazioni pervenute e alle effettive urgenze di intervento, per mantenere le strade in condizioni di sicurezza e per il decoro e la valorizzazione della città.

Nell’ambito della variazione, ulteriori fondi sono stati stanziati per due progettazioni preliminari: il proseguimento della pista ciclabile fino a punta Migliarese (15.000 euro) ed il restyling di corso Italia con la volontà di ampliare lo spazio pedonale (15.000 euro). Si avviano così gli iter per nuove opere di mobilità sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dello spazio pubblico.

Impegnati infine 30.000 euro per il rinnovo del parco macchine della Polizia Locale e 7.000 per la manutenzione straordinaria degli stabili comunali. La variazione di bilancio sarà presentata in Consiglio Comunale per l’approvazione nei termini di legge.