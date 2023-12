Sanremo: torna lo ‘Swing Corner’ e le attività autunnali dello ‘Stan Kenton’, concerti, incontri culturali e l’uscita di un ‘vinile’

Per gli appassionati della musica sincopata tornerà sotto le Feste natalizie lo Swing Corner of Christmas. Nell’ambito del cartellone “La Magia del Natale” promosso dall’Assessorato al Turismo si terrà infatti la decima edizione della rassegna ideata e diretta da Freddy Colt: saranno tre concerti pomeridiani in piazza Borea d’Olmo, dalle 16 alle 17,30, ideali per ascoltare ottima musica dal vivo e “colorare” lo shopping nel centro cittadino.

Tre venerdì, il 22, il 29 dicembre, e il 5 gennaio 2024 vedranno alternarsi piccole formazioni, dal trio al quintetto, che propongono vari stili: nu-swing, musica da film, swing italiano e swing manouche. Il cast sarà reso noto tra una settimana.

Ma ancor prima d’inaugurare lo “Swing Corner” il Centro Stan Kenton sarà impegnato in un importante evento che avrà luogo al Casinò Municipale. Venerdì 15 dicembre alle 21 è previsto il concerto conclusivo del Premio Lelio Luttazzi, in celebrazione del centenario della nascita del grande jazzista triestino. L’evento è curato dalla Fondazione Lelio Luttazzi con il sostegno della SIAE nazionale e la collaborazione artistico-organizzativa del Centro Stan Kenton. Presso la Sala Privata si svolgerà lo spettacolo intitolato “Il Giovanotto Matto dello Swing”, di cui prestissimo verranno svelati i dettagli. Una serata a tutto swing!

Novità anche dall’etichetta discografica collegata con lo “Stan Kenton”. La Mellophonium Multimedia diretta da Francesco Giorgi ha annunciato in questi giorni l’uscita del 22° disco della propria produzione, che avrà una particolarità: sarà il primo vinile del proprio catalogo, dopo ventun CD pubblicati dal 2001 a oggi. S’intitola “Swing Parade! Le migliori orchestre sincopate italiane degli ultimi 20 anni” ed è una ricca compilation di formazioni swing, dixieland, big band selezionate a livello nazionale: un disco che fotografa una “scena” musicale di tutto riguardo. Il “long-playing” a 33 giri, dal sapore squisitamente “vintage” uscirà a gennaio e viene dedicato al ricordo del medico sanremese Gastone Lombardi, che fu grande cultore di musica e stretto collaboratore di Amilcare Rambaldi nei primi anni del Club Tenco. Verrà organizzata a Sanremo una presentazione ufficiale dove gli appasionati potranno procurasi un esemplare della prima tiratura limitata a 100 pezzi.

Ma il più vicino appuntamento per il pubblico sanremese sarà per sabato 9 dicembre presso la Mediateca della Pigna “Valerio Venturi” in piazza Capitolo 12: alle 16 per la serie “Gli Incontri in Mediateca” il fotografo Umberto Germinale presenterà la conferenza multimediale “Jazzland – Jazz e territorio”, illustrando attraverso splendide immagini in bianco e nero e una gustosa narrazione l’attività jazzistica del Ponente ligure e della Costa Azzurra. L’ingresso è libero.