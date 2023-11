Sanremo: accoglienza per le feste di fine anno, la Confcommercio illumina il Natale matuziano (Foto)

In occasione delle festività natalizie, la Confcommercio quest’anno ha deciso di compiere uno sforzo ulteriore per rendere la città ancora più accogliente per residenti e ospiti. È stata infatti avviata una collaborazione con un importante professionista, Giuseppe Grande, per realizzare, di concerto con il Comune, delle luminarie coreografiche in alcuni angoli cittadini.

Spiega il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “Siamo contenti che un imprenditore, che già opera a Sanremo in occasione del Festival della Canzone, abbia accettato il nostro invito per realizzare questa sorta di ‘puntata zero’ e avviare con noi una collaborazione che riteniamo proficua e che puntiamo a portare avanti negli anni a venire. Abbiamo quindi nominato Giuseppe Grande direttore di un progetto di illuminazione artistica che vedrà coinvolte piazza Borea D'Olmo, piazza Sardi, piazza Bresca e piazza Eroi Sanremesi (fontana Siro Carli). È il nostro regalo alla città quale biglietto da visita di prestigio per i residenti e per gli ospiti che ci auguriamo siano molti in questo periodo di festività di Natale e fine anno”.

Giuseppe Grande, creativo lucano, presente a Sanremo dal 2016, che nel corso degli anni si è distinto con iniziative che hanno trovato parole di elogio, spiega: "Il progetto di illuminotecnica avrà il compito di valorizzare le facciate dei palazzi, le piante, i monumenti storici, per mettere in risalto la bellezza di angoli della città, esaltandone la loro importanza. L’illuminazione artificiale notturna creerà un effetto sensoriale e magico e si presterà agli scatti, ai video dei cittadini e dei turisti, che pubblicando sui social faranno da volano promozionale per la città di Sanremo".

Le luminarie saranno accese ufficialmente con una cerimonia l’8 dicembre, con la partecipazione di Cristina D’Avena.