Sabato alle 15 l'inaugurazione della mostra “Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro” presso l'Archivio di Stato di Imperia

A cento anni dall’istituzione della Città e del Comune di Imperia si festeggia un’unione che ha richiesto un processo di gestazione lungo, complesso e a tratti sofferto e drammatico. Un processo di amalgama largamente ignoto ai più, specie alle nuove generazioni di imperiesi, che, ben lungi dall’essersi concluso, merita di essere ripercorso attraverso uno sguardo aggiornato, interdisciplinare e accessibile a chiunque.

E` questo lo scopo della mostra “Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro”, promossa dall’Archivio di Stato di Imperia – Ministero della Cultura con il patrocinio e il supporto del Comune di Imperia, in occasione del Centenario della Città e del Comune di Imperia, che sarà inaugurata sabato 2 dicembre, alle ore 15, alla presenza del Direttore dell'Archivio di Stato di Imperia Luigi Devoti, del Sindaco Claudio Scajola e del curatore scientifico Stefano Giuseppe Pirero, nei locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A.

Alle ore 17 è prevista l’apertura al pubblico. La cerimonia inaugurale dell'esposizione sarà, inoltre, per l’Archivio di Stato di Imperia l’occasione perfetta per celebrare la nuova sede dell’Istituto. Quello che si offre al visitatore è, pur nei limiti fisici imposti dall’ambiente, un allestimento dinamico e interattivo, articolato concettualmente per sezioni tematiche e diretto a suggerire percorsi di visita alternativi, che invitano a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori.

Il fil rouge che unisce sottotraccia ciascuna delle sezioni tematiche è il corso di un torrente dal nome trionfale e controverso, l’Impero, che per secoli ha segnato il confine – altrettanto dibattuto – tra i capoluoghi periferici di due nazioni in costante conflitto. Una frontiera che cadrà soltanto a partire dal 1842, grazie alla costruzione di un magnifico ponte in legno “strallato”, ossia sospeso con cavi e tiranti in metallo assicurati a una coppia di monumentali archi di trionfo marmorei.

Pur gravato da 36 anni di pedaggi e pur mutando pelle per ben tre volte nell’arco di un secolo, sarà questo ponte a mettere finalmente in libero contatto le generazioni passate, presenti e future di imperiesi. E sarà nel nome dell’acqua che vi scorre al di sotto che, tra 1908 e 1923, sorgeranno la Città e il Comune di Imperia.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino all'8 giugno 2024 con il seguente orario: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (ultimo ingresso ore 12.30); il martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 (ultimo ingresso ore 16.00).

Saranno possibili visite guidate a gruppi e scuole su prenotazione scrivendo a: as-im@cultura.gov.it o contattando il numero 0183/650491. Durante tutto il periodo dell’esposizione saranno promosse, inoltre, visite guidate tematiche, attività per famiglie con aperture straordinarie il sabato pomeriggio.