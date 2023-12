Sanremo: da domani entreranno al lavoro i 25 nuovi croupier del Casinò, ma servirebbero altri 30 dipendenti negli uffici

Inizieranno a lavorare domani i 25 nuovi croupier del Casinò di Sanremo, assunti dopo l’ultima graduatoria di 39 aspiranti, chiusa nei mesi scorsi dalla casa da gioco matuziana.

Quella di domani sarà una data importante per l’azzardo sanremese, che arriva da quasi 20 anni difficili, dopo il calo degli introiti dettati dal gioco ‘globale’, che ha portato gli incassi da quel record dei 105 milioni di euro del 2005, fino a sotto i 50 milioni che, pian piano, iniziano a diventare un obiettivo da raggiungere.

Negli ultimi anni, nonostante la pandemia e le chiusure per diversi mesi, la casa da gioco ha ripreso vigore e, grazie ad una politica legata alle manifestazioni, il Casinò ha rimesso in sesto i contro, con gli incentivi all’esodo e la riduzione del personale. Ora, invece, c’è un’inversione di tendenza e, anche se i nuovi croupier lavoreranno solo nei venerdì, sabato e domenica, è una linfa importante per i dipendenti.

All’inizio del bando sembrava che ci fosse posto per 18 croupier, ma il numero è poi salito a 25 e non è escluso che, anche gli altri in graduatoria possano essere chiamati dal Casinò. I nuovi assunti, ovviamente, saranno chiamati anche nel corso dei periodi di massima affluenza, come ad esempio le feste di fine anno, il Festival ma anche in estate o, comunque, quando i turisti riempiranno la città.

Ora per il Casinò si apre un’altra ‘partita’ sul fronte dipendenti. Secondo i ben informati, infatti, bisognerebbe coprire altri 30 ruoli tra sala slot, segreteria, amministrazione, uffici e on line. Per ora di bandi non se ne parla ma non è escluso che possa accadere a breve.