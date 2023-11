Loano, sabato 2 dicembre l'inaugurazione del "Villaggio Magie di Natale"

Natale a Loano è all'insegna della tradizione e la tradizione loanese ha un nome e un cognome: il mercatino "Villaggio Magie di Natale" che verrà inaugurato ufficialmente sabato 2 dicembre in piazza Italia.

Il mercatino sarà aperto sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023 (per l'occasione con orario 10-19); da giovedì 7 a domenica 10 dicembre 2023; sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023; da sabato 23 a domenica 7 gennaio (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 19). Tutte le info e il calendario degli eventi sono disponibili su www.viviloano.it

Loano darà ufficialmente il via alle feste il 2 dicembre con l'accensione delle “Mille luci delle Feste”, le luminarie artistiche che per tutto il mese di dicembre 2023 ed i primi giorni di gennaio 2024 illumineranno e “riscalderanno” le vie e le piazze cittadine. Quest'anno le tradizionali luminarie saranno arricchite da un impianto di video-mapping: la facciata di palazzo Doria in piazza Italia sarà decorata con splendide immagini natalizie. A partire dalle 16.30 esibizione del gruppo “U Gunbu de Loa-Verzi” e lo spettacolo offerto dalle “Luci itineranti”, una magica sfilata di artisti, giocolieri ed acrobati vestiti con abiti illuminati da migliaia di luci che brillano nella notte. I nove artisti dello spettacolo danzano sui trampoli, fanno volteggiare attrezzi di giocoleria luminosa, si esibiscono in acrobazie aeree su una struttura itinerante, volteggiano e danzano tra il pubblico. Una ballerina addestratrice accompagnerà con i suoi gentili gesti i grandi destrieri bianchi mentre altri due performer muoveranno a tempo di musica due maestosi cavalli bianchi luminosi. Lo spettacolo accompagnerà il pubblico verso la cerimonia di accensione dell'albero di Natale in programma alle 17.30 in piazza Italia.

Su il sipario dunque sul fulcro degli eventi delle festività loanesi, il mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente. Illuminate da magiche decorazioni, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette e che quest'anno potranno contare su tante nuovissime golosità. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine.

I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e da animazioni per i più piccini (sempre a partire dalle 16.30). Giovedì 7 dicembre appuntamento con la baby-dance; venerdì 8 dicembre concerto de “U Gumbu de Loa-Verzi”; sabato 9 dicembre concerto gospel con The Soul of Gospel; sabato 16 dicembre al mercatino e nelle vie del centro animazione con musica e la presentazione del “Fugassa Tour” a cura dell'associazione “Due Zaini e un Camallo”; domenica 17 dicembre spettacolo di magia itinerante “Bimbi in magia” con Mago Alex; domenica 24 dicembre concerto di Natale; giovedì 28 dicembre nuovo appuntamento con “Bimbi in magia” e Mago Alex; sabato 30 dicembre dalle 17 concerto de “U Gumbu de Loa-Verzi”; domenica 31 dicembre animazione per grandi e piccini; giovedì 4 gennaio 2024 torna “Bimbi in magia”.

Dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, inoltre, in piazza Italia sarà allestita una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l'ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La splendida atmosfera, la vicinanza all'albero di Natale, al mercatino regaleranno a tutti l'emozione di vivere in una favola. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10 alla mezzanotte. Tutte le informazioni su treninimiletto.it.

Di seguito il calendario completo di tutti gli eventi organizzati e promossi da Fipe Confcommercio e Associazione Centro Culturale Polivalente che animeranno le festività natalizie a Loano:

Domenica 3 Dicembre

ore 18.00 Esibizioni Cerchio aereo in Piazza Italia con Asd Etnica Danza Movimento e Armonia

Venerdì 8 Dicembre

ore 10:00 Corsa non competitiva dei Babbi e delle Babbe in collaborazione con Runners for Autism e MareMontana presso passeggiata, spiaggia e centro storico (Partenza e arrivo in Piazza Italia)

Venerdì 15 Dicembre

ore 18.00 Esibizioni Cerchio aereo in Piazza Italia con Asd Etnica Danza Movimento e Armonia

Sabato 16 Dicembre

“Aspettando Natale”

- dalle ore 10.00 street-food, bancarelle

- dalle ore 16.00 Musica itinerante con “Tribal Delight”

- dalle ore 16.00 Animazione itinerante con “Studium Dance & Moviment”

- dalle ore 16.00 Concerto Piazza Rocca con i “Gumbu de Loa”

- dalle ore 16.00 Orto Maccagli “Radio Onda Ligure”

- dalle ore 16.00 Concerto Gospel in Via Ghilini con The Soul of Gospel

- dalle ore 16.00 Concerto in Via Stella con “Viola”

Domenica 17 Dicembre

dalle ore 10.00 alle 12.00 “Presepando in Fiat 500” in Piazza Italia

dalle ore 16:00 “Bimbi in magia” Spettacoli di magia itinerante per le Vie del Centro e Mercatini Natalizi con il “Mago Alex”

Sabato 23 Dicembre

dalle ore 16.00 “Emozioni in Musica”

- Musica itinerante per le vie del centro con la marching band “Sbanday”

- Animazione itinerante con “Studium Dance & Moviment”

Giovedì 28 Dicembre

dalle ore 16:00 “Bimbi in magia” Spettacoli di magia itinerante per le Vie del Centro e Mercatini Natalizi con il “Mago Alex”

Sabato 30 dicembre

“Aspettando Capodanno”

- dalle ore 10.00 street-food, bancarelle

- dalle ore 16.00 Musica itinerante con “Tribal Delight”

- dalle ore 16.00 Animazione itinerante con “Studium Dance & Moviment”

- dalle ore 16.00 Concerto Orto Maccagli con “Radio Onda Ligure”

- dalle ore 16.00 Concerto in Via Ghilini con “Anna Marino”

- dalle ore 16.00 Concerto in Via Stella con “Viola”

Domenica 31 Dicembre

Capodanno in Piazza:

- dalle ore 21.30 Orto Maccagli con “Amarcord Band”

- dalle ore 21.30 Via Ghilini con “The Barnowls”

- Martedì 2 Gennaio

- dalle 16:30 “Emozioni in Musica”

Musica itinerante per le vie del centro con la marching band “Sbanday”

Animazione itinerante con “Studium Dance & Moviment”

Mercoledì 3 Gennaio

- dalle ore 16.00 Baby Dance presso Via Ghilini

Giovedì 4 Gennaio

- ore 16.00 “Bimbi in magia” Spettacoli di magia itinerante per le Vie del Centro e Mercatini Natalizi con il “Mago Alex”

5 e 6 Gennaio

- dalle 10.00 alle 18.00 “Battesimo della sella” in spiaggia presso Bagni Lampara

Gli organizzatori ringraziano i main sponsor della manifestazione: Gruppo Arimondo supermercati EuroSpin e Pam, Centro commerciale Molo 8.44, Fondocasa Agenzia immobiliare di Loano e Borghetto, Energia Azzurra, Frascheri Spa e Divani & Divani by Natuzzi Albenga.

Savonanews.it e Radio Onda Ligure 101, che sabato 2 dicembre dalle 11 alle 17 trasmetterà in diretta dai mercatini, sono media partner di Loano Christmas.