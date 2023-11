Sanremo: incidente in Aurelia Bis, 40enne perde il controllo dell'auto e sbatte in galleria (Foto)

Incidente stradale, questa mattina poco dopo le 10.30 nella galleria ‘Ratella’, tra San Martino e Valle Armea sull’Aurelia Bis in direzione di Arma di Taggia.

Una donna di 40 anni ha perso il controllo della sua utilitaria per cause ancora in via d’accertamento, terminando la corsa contro la parete della galleria.

Fortunatamente la donna non ha riportato gravi ferite ma è stata portata in ospedale, a scopo precauzionale, in codice giallo di media gravità. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde di Sanremo e la Polizia Locale.