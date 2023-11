La Festa degli Alberi all'asilo di San Bartolomeo al Mare: una giornata molto speciale

Una giornata molto speciale per i bambini dell’ultimo anno di asilo infantile, che nei giorni scorsi hanno celebrato la Festa degli Alberi insieme alle maestre, al Sindaco Valerio Urso, all’Assessore Alessandra Gamalero e al Consigliere Giovanni Barreca.

I bimbi hanno cantato la filastrocca “Io sono come un albero” e hanno regalato all’Amministrazione comunale un libretto dallo stesso titolo, realizzato insieme alle maestre per celebrare la giornata di Festa. Un momento davvero emozionante per grandi e piccini, in occasione del quale il Sindaco ha regalato all’asilo un albero di mandarancio affinché i bimbi possano prendersene cura e mangiarne i frutti.

“È stato un momento particolarmente significativo. Grazie all’ottimo lavoro delle maestre Barbara, Adriana, Luisella e Paola, i bambini hanno scoperto straordinarie analogie tra l’albero e il corpo umano e non vedono l’ora di prendersi cura del loro albero di mandarancio” ha dichiarato l’Assessore Alessandra Gamalero.

"Continua con grande efficacia l'interazione positiva tra istituti didattici del comprensorio e l'Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare - ha affermato il Sindaco, Valerio Urso - e anche in questa occasione è stato realizzato un momento di incontro veramente apprezzabile, intendo e commovente. I ragazzi sono preparatissimi sul tema della cura dell'ambiente e delle piante, non ne sono sorpreso. Le nuove generazioni hanno molto da isnegnarci".