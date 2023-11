Area Sanremo 2023: è il momento della finale, domani i 20 vincitori alla presenza di Amadeus

Ad Area Sanremo 2023 è tutto pronto per la finale, che si terrà domani e domenica. Domani saranno proclamati i 20 vincitori di Area Sanremo dalla Commissione di Valutazione e Amadeus, domenica invece i vincitori avranno la possibilità di sostenere un’audizione davanti alla Commissione Musicale RAI, che decreterà i 4 artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani.

Domani, al Palafiori, la finale si svolgerà davanti alla commissione composta da Lavinia Iannarilli, Paolo Biamonte, Sergio Rubino, Alessio De Stefani e Amadeus. Quest’anno il numero di iscrizioni è stato altissimo con ben 772 candidature arrivate: 30 riguardanti band, 18 quelle di artisti che si sono esibiti in duo, 43 quelle di minorenni. Per partecipare alle audizioni i giovani artisti under 30 hanno raggiunto Sanremo da tutta Italia e non solo. Una candidata è arrivata da New York.

Grande, e molto apprezzato dai partecipanti, il lavoro svolto dallo staff e collaboratori della Fondazione per accogliere al meglio al Palafiori candidati e accompagnatori e far loro conoscere anche alcuni luoghi iconici della ‘città della musica’: il Teatro Ariston, la sede del Club Tenco, il salone delle feste e il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Le audizioni della fase ‘eliminatoria’ hanno impegnato la commissione il 4-6 novembre, 11-13 novembre, 18-20 novembre, 24 novembre. Quest’anno i professionisti scelti dal direttore artistico del Festival davanti ai quali i giovani artisti provenienti da tutta Italia si sono esibiti sono: Lavinia Iannarilli, Paolo Biamonte, Sergio Rubino, Alessio De Stefani.

Nel corso della finale di domani sarà consegnata anche la ‘Targa Vittorio De Scalzi’ dedicata al grande artista scomparso nell’estate del 2022 che ha lavorato in diverse occasioni con la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ricoprendo ruoli importanti ad Area Sanremo. E proprio al grande artista scomparso sarà dedicata una ‘sinfonica experience’ riservata a vincitori: “Quest’anno - spiega Giancarlo De Lorenzo - offriremo ai 20 finalisti di Area Sanremo e al vincitore o vincitrice della Targa de Scalzi l’opportunità di preparare con noi il concerto che anche la prossima estate dedicheremo a Vittorio, omaggiando e riscoprendo la sua storia d’autore di canzoni di successo non solo dei New Trolls ma anche per Mina,Ornella Vanoni, Anna Oxa e molti altri…”.

Alla consegna delle targhe, realizzate per l'occasione dall'Orafo Michele Affidato, domani pomeriggio alle 18.30 parteciperà Amadeus e la commissione, sindaco Alberto Bianchieri, l’asssessore Giuseppe Faraldi, l’avv. Chicca Dedali vicepresidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e il dott. Federico Carion membro del cda, Mara De Scalzi.

Le premiazioni saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook di Area Sanremo.