Ventimiglia, donna francese in pericolo chiama Ambulanze Veterinarie Odv

Si sentiva in pericolo e così una donna francese richiede il servizio di accompagnamento gratuito lanciato dall'associazione Ambulanze Veterinarie Odv sul territorio comunale di Ventimiglia per raggiungere in sicurezza la propria auto parcheggiata.

La signora Marilis, desidera, perciò, ringraziare pubblicamente l'associazione per l'ottimo servizio. "Grazie mille al soccorritore italiano che mi ha aiutato accompagnando me e mia figlia alla macchina perché mi sentivo in pericolo" - dice la signora - "Infatti, proprio accanto all'auto c'era un tossicodipendente aggressivo con una siringa in mano".

Nata da un'idea del presidente Igor Cassini, l'iniziativa ha proprio lo scopo di dare un sostegno a chi rincasa per far sentire più al sicuro le persone. Tanti cittadini ma anche stranieri, principalmente francesi, quotidianamente chiamano i volontari al 3383356511 per essere accompagnati a casa o alla propria auto parcheggiata alla sera, dopo le 18.