Imperia: ‘La casa di Bernarda Alba’ a Lo Spazio Vuoto, doppio appuntamento sabato e domenica 2

Dopo il successo del primo appuntamento, torna “Autunno a teatro”, la mini rassegna di Teatro e Musica a Lo Spazio Vuoto di Imperia. Sabato alle 21 e domenica alle 17 torna sul palco una produzione firmata Lo Spazio Vuoto tra le più amate, La casa di Bernarda Alba, di Federico Garcia Lorca.

Al centro della storia la tirannia e la repressione che Bernarda esercita sulle sue cinque figlie in concomitanza con la morte del marito, imponendo loro otto anni di lutto. Bernarda è madre arrogante, violenta, crudele ma la sua decisione è il tentativo folle e disperato di opporsi a una società ugualmente violenta e repressiva nei confronti del sesso femminile. Sposandosi, le figlie sarebbero schiave e infelici: la scelta estrema della madre è dunque un tentativo di ribellione e non accettazione della violenza della società agricola e maschilista. L’apparizione di Pepe il Romano, pronto a sposare la maggiore Angustias, in quanto figlia del primo marito e l’unica in grado di portare una ricca dote, innescherà il conflitto.

“Siamo felici di riportare in scena questo spettacolo che continua a vivere e che nelle repliche del 25 e 26 novembre presenterà una sostituzione e qualche piccola novità – spiega Livia Carli, de Lo Spazio Vuoto - Questo lavoro ha preso vita grazie alla prigionia forzata del covid con un’impronta registica femminile. Il nostro allestimento va oltre la violenza e la tragedia del quotidiano per fare del testo una bandiera per le donne contro il potere maschile della società patriarcale. Quest’opera teatrale fu scritta nel 1936, pochi mesi prima dell’uccisione di Federico Garcia Lorca da parte dei falangisti seguaci di Francisco Franco. Un momento storico senza possibilità alcuna di immaginare un futuro migliore, un eterno presente soffocante e repressivo. L’impossibilità di credere nel futuro e la presenza di un destino ineluttabile sono state lo spunto dal quale far emergere, con la nostra regia, la stessa forza e potenza della tragedia greca. In questa impossibilità di sottrarsi al destino, le protagoniste riescono infatti, pur trascinate in un gorgo, ad affermare la propria azione e la propria personalità in modo forte e incisivo”.

“Autunno a teatro” proseguirà fino alle soglie del Natale con altre due produzioni Lo Spazio Vuoto: sabato 2 e domenica 3 dicembre alle 17 andrà in scena Marcovaldo, ovvero le stagioni in città, spettacolo dedicato al celebre personaggio di Italo Calvino, che omaggia lo scrittore nell’anno del suo centenario. Sabato 9 dicembre alle 21 e domenica 10 dicembre alle 17 tornerà invece Uluç Alì. L’Ultimo grande Corsaro.