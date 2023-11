Diano Castello: donazione al San Nicola di Bari, venerdì prossimo una conferenza di Paolo Bernasconi

Venerdì prossimo alle 16, al Teatro Concordia di Diano Castello e in occasione del 9° centenario della donazione al San Nicola di Bari, si terrà la conferenza del prof. Paolo Bernasconi dal titolo ‘Archivio Storico Comunale’.

L’Archivio Comunale di Diano Castello contiene documenti riguardanti tutti i comuni del comprensorio che permettono di tracciare la storia della zona in maniera dettagliata e riguardano spaccati di vita quotidiana di facile comprensione.

Il notevole valore storico è determinato dal fatto che non sono solo conservati documenti locali, ma di tutti gli Uffici Genovesi preposti all’amministrazione della Communitas, riferiti alla Curia-Tribunale e degli Uffici dell’Abbondanza, dell’Olio, della Guerra, della Sanità. La presenza di tali istituzioni rimarcava la funzione di Diano Castello come effettivo capoluogo del mandamento e l’importanza dei documenti legati all’attività di queste istituzioni territoriali custodi della memoria collettiva della comunità.

La rievocazione storica riguarda il 9° centenario della donazione alla Collegiata di San Nicola avvenuta nel 1123 da parte del Vescovo Aldeberto con la quale le fu assegnato il titolo di Pieve. I documenti contenuti nell’archivio storico risalgono al primo quarto del 1500 e arrivano fino alla fine della 2a guerra mondiale, nel 1945, in alcuni casi risalgono al 13° secolo per mezzo dei riusi pergamenacei, pergamene riutilizzate come rinforzo cartaceo di documenti del 1200, 1300 e 1400.

Questo lungo periodo coinvolge la durata dell’egemonia genovese fino alla sua caduta avvenuta alla fine del XVIII secolo, riguarda il breve periodo della Repubblica Ligure, la guerra con i Savoia, l’intervento di Napoleone che impose il suo regno, la sconfitta dei francesi che decretò la fine della Repubblica e, nel 1814, l’annessione della Liguria al Regno di Sardegna e infine al Regno d’Italia. Nel 1923, dopo un anno dalla perdita di delle sua prerogative di capoluogo, Diano Castello diviene un comune autonomo.

Un’iniziativa culturale che permette l’adeguato riconoscimento storico per il borgo di Diano Castello.