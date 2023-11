74° Festival di Sanremo, Comune e Rai Pubblicità al lavoro sugli spazi per le collaterali: occhi puntati su piazza Colombo e piazza Borea d’Olmo

A poche ore dalla firma della nuova convenzione tra Comune e Rai è già il momento del lavoro sul campo in vista della 74ª edizione del Festival di Sanremo. E così l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi ha guidato una delegazione di Rai Pubblicità nel primo sopralluogo in città per organizzare le tante manifestazioni collaterali che andranno in scena nella settimana più importante della televisione italiana.

In ogni via e in ogni piazza si respira aria di novità. Anche i palco di piazza Colombo, ormai un appuntamento fisso per il Festival, godrà di una veste nuova anche grazie al maggiore spazio a disposizione dopo l’eliminazione della struttura in cemento sul solettone. In pratica Rai Pubblicità potrà contare sull’intera piazza con nuove possibilità di allestimento, al netto di un limite di carico per la zona che resta sospesa sul sottostante deposito della Riviera Trasporti.

Novità in vista anche per via Mameli e piazza Borea d’Olmo che quest’anno ospiteranno lo show mattiniero di Fiorello “Viva Rai2!”. Nuova vita, quindi, per il “glass” che ha sempre ospitato i collegamenti Rai durante il giorno e che per l’edizione numero 74 dovrà trovare lo spazio per lo spettacolo di Fiorello e tutti i suoi protagonisti. Da stabilire dove si sistemerà il numeroso pubblico che seguirà dal vivo la trasmissione e anche dove troveranno spazio le esibizioni degli ospiti: la principale indiziata è piazza Borea d’Olmo, per ragioni di spazio e di vicinanza.

Tra le aree in convenzione visitate dalla delegazione anche il piazzale Vesco. Anche se non è mai stato utilizzato negli anni scorsi, il piazzale è sempre stato in convenzione, ma il sopralluogo di queste ore lascia pensare che le cose siano pronte a cambiare.

Tra un entusiasmo sempre crescente e con la voglia di fare bene per l’ultima edizione firmata Amadeus (e, non dimentichiamolo, anche l’ultima dell’amministrazione Biancheri) pare che il 74° Festival di Sanremo sarà particolarmente vissuto in città sempre in quel fil rouge dell’intenzione di portare la manifestazione anche al di fuori dall’Ariston, in città e vicino a chi non è riuscito ad accaparrarsi un biglietto. Il tutto in una programmazione turistica che trova conferma nella caccia al posto letto per quella settimana.

L’ultimo elemento di novità riguarda gli addetti ai lavori. Per il Festival 2024 la sala stampa torna (per fortuna) all’antico con la sala Roof dell’Ariston e la ‘Lucio Dalla’ al Palafiori per un totale di quasi mille operatori tra carta stampata, web e radio. Cifre che, a modo loro, andranno a contribuire sull’impatto turistico della kermesse.