Oltre 6 mila euro per dormire a Sanremo nella settimana del Festival: è caccia agli ultimi posti

Scatta la caccia alla camera d’albergo per la settimana del prossimo Festival di Sanremo. O, forse, la caccia è già finita prima di iniziare. Basta una rapida ricerca sul portale “Booking” per rendersi conto di come le opportunità di soggiornare in città per la 74ª edizione della kermesse siano ormai ridotte all’osso. E di una soluzione anche solo lontanamente economica non c’è nemmeno l’ombra.

I numeri non lasciano spazio all’immaginazione. Provando a prenotare per la settimana da lunedì 5 a domenica 11 febbraio non ci si presentano molte occasioni: ci sono due camere in un hotel di pregio a 6.342 euro oppure una stanza in un due stelle a 1.773 euro. Basta. Per il resto solo appartamenti, ma si sta sopra ai 3 mila euro. Cifre da ultimi posti rimasti, come impone il mercato. Ma anche cifre e numeri che indicano una richiesta a dir poco ampia.

Da qualche anno la febbre da Festival è cresciuta a dismisura, in particolare dopo lo stop imposto dal Covid. Amadeus e la squadra Rai hanno reso la kermesse un evento da non perdere per appassionati e non solo. E i numeri lo dimostrano: un netto aumento di presenze in città e una richiesta di stanze d’albergo che va oltre l’immaginazione.

Ora per chi cerca una sistemazione in città per la settimana del Festival non ci sono poi così tante opzioni a patto di non voler spendere diverse migliaia di euro. Restano ancora posti, ma fuori. Il conto alla rovescia per la 74ª edizione del Festival di Sanremo è già iniziato.