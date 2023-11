Vallecrosia inaugura una mostra dedicata a Italo Calvino (Foto e video)

“Narrazioni, passi e tarocchi con Calvino” è la mostra dedicata allo scrittore Italo Calvino che, questa mattina, è stata inaugurata nella piazzetta Erio Tripodi a Vallecrosia per permettere ai più piccoli di entrare attraverso la narrazione con immagini e racconti nel magico mondo calviniano. Per l'occasione erano presenti il sindaco Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi, gli assessori Patrizia Biancheri e Antonino Fazzari, i consiglieri comunali Valeria Cannazzaro, Denis Perrone ed Enrico Amalberti, la presidente del Centro di Aiuto alla Vita, associazione promotrice del progetto, Sara Tonegutti, la curatrice della mostra realizzata dall’Accademia di Belle Arti Sofia Tonegutti, la polizia locale, la protezione civile ponente emergenza e i ragazzi delle scuole di Vallecrosia.

L’esposizione, che si potrà visitare da oggi fino al 10 dicembre dalle 9 alle 18, fa parte di un progetto realizzato dal Centro di aiuto alla vita a.p.s., che ha partecipato ad un avviso di Regione Liguria per la presentazione di programmi di inclusione sociale nel campo socio culturale e ha attivato diverse attività, tra cui rendere accessibile e fruibile la storia dell’illustre autore Italo Calvino anche ai più piccoli, l’anno delle celebrazioni del centenario della sua nascita. Dalla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Sanremo e delle scrittrici Carlotta De Melas e Maria Paola Pesce ha preso vita il progetto “Narrazioni, passi e Tarocchi con Calvino” che è stato esposto prima a Villa Ormond a Sanremo e ora si potrà ammirare nella città della famiglia. “Orgogliosa del risultato raggiunto per celebrare Calvino in questo anno così importante. Un ringraziamento va all’Accademia di Belle Arti che sempre sposa le nostre iniziative a favore dei bambini e alle due autrici, Carlotta De Melas e Maria Paola Pesce, che hanno saputo così bene interpretare le illustrazioni della studentessa Yi Jie Li, creando una vera e propria magia” – ha affermato la presidente del C.A.V. Sara Tonegutti - ”Sono lieta che l’amministrazione comunale di Vallecrosia abbia creduto e si sia resa parte attiva del nostro progetto, dopo il successo di Sanremo, una nuova tappa. E’ importante continuare a coinvolgere i giovani, rendere fruibile loro la cultura e rendere omaggio ad uno scrittore importante, che ha vissuto parte della sua vita nel nostro territorio e lo ha raccontato in alcune delle sue opere”.

Il percorso è composto da dieci pannelli corrispondenti a dieci carte che sono stati posizionati nel parco e con la scansione dei QR code è possibile immergersi in un racconto fantastico, ispirato al libro “Il castello dei destini incrociati”. Il protagonista dei racconti è un bambino, testimone di accadimenti, narratore di ricordi di cui non sempre è sicuro, protagonista di incontri che gli rivelano di appartenere ad una famiglia dotata di poteri sovrannaturali, che può scegliere se accogliere o ignorare. Come altri prima di lui hanno fatto. Queste figure che vede o sogna sono sagge, misteriose, o semplicemente portatrici, a volte inconsapevoli, di informazioni che possono accompagnarlo nella scoperta e nella scelta. La nonna è il legame più forte con il passato, e il più potente tramite. “Sono molto contenta che l’attività di ricerca e sperimentazione che svolgiamo in accademia susciti l’interesse delle istituzioni e ci venga data la possibilità di esporre i nostri lavori" - ha dichiarato Sofia Tonegutti, vicedirettrice dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo, docente dell’Accademia di Belle Arti a Sanremo e a Milano e docente dell’Accademia del Lusso a Milano, accompagnata dalla collega Francesca Sanpietro - "Nel romanzo 'Il castello dei destini incrociati' di Italo Calvino, l'elemento dei tarocchi gioca un ruolo significativo. Calvino utilizza i tarocchi come strumento narrativo per creare storie interconnesse e intrecciate. I personaggi si trovano in una locanda dove le carte dei tarocchi vengono disposte in diverse combinazioni, ognuna delle quali rappresenta una storia diversa. Queste carte influenzano il destino dei personaggi e il corso degli eventi nel romanzo. L'uso dei tarocchi aggiunge un elemento di mistero e magia alla narrazione di Calvino, enfatizzando la complessità delle relazioni umane e il concetto del destino. Partendo dal lavoro della dott.ssa Umbertina Pilotti, psicologa e psicoterapeuta, la studentessa Yi Jie Li, che ho seguito nella tesi, ha reinterpretato le 22 figure principali, dette anche “Arcani maggiori”, la cultura cinese è quella italiana hanno dato forma alle originali illustrazioni e ispirato i racconti delle autrici”.

“Voglio ringraziare il Centro di Aiuto alla Vita, associazione che svolge un ruolo fondamentale nella nostra provincia per l’integrazione sociale e il supporto a bambini e famiglie in difficoltà" - ha detto il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - "Grazie per aver coinvolto il nostro Comune in questa bellissima iniziativa, che avvicina i ragazzi alla cultura in modo innovativo e fa conoscere il mondo di Italo Calvino, scrittore di fama internazionale, in modo innovativo ed esperienziale. Un’occasione di crescita per nostra comunità”.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura di Vallecrosia Marilena Piardi ha sottolineato: “Una mostra per scoprire il 'mondo' di Italo Calvino a misura di bambino, un percorso che rende accessibile e fruibile del grande scrittore. E’ un piacere ed un onore ospitare questo evento di valore, realizzato da due realtà importanti del nostro territorio quali il CAV e l’Accademia di Belle Arti di Sanremo”.

”Grazie alla mia collaborazione professionale con l’Accademia delle Belle Arti di Sanremo, abbiamo colto con entusiasmo questa opportunità" - ha aggiunto il consigliere comunale Valeria Cannazzaro - "Far lavorare i giovani, coinvolgere le Università del territorio su progetti di divulgazione, culturale, artistica o scientifica è fondamentale per la valorizzazione e la crescita di Vallecrosia. Una mostra rivolta ai più piccoli, ma che coinvolge tutte le fasce di età e fa avvicinare alla cultura in modo smart ed immersivo. Vallecrosia la Città della Famiglia”.

L’assessore alla Scuola Patrizia Biancheri ha commentato: ”Abbiamo coinvolto alcune classi della Scuola Secondaria di Vallecrosia per far vivere ai ragazzi questa esperienza immersiva, che li avvicina alla cultura e fa conoscere loro il percorso calviniano”.

Yi Jie Li, autrice della tesi “Calvino, i tarocchi e una proposta di illustrazione” ha spiegato: “In questo anno in cui ricorre l’anniversario della nascita del famoso scrittore Italo Calvino le attività celebrative a Sanremo e in tutta Italia sono state moltissime, anche l’Accademia che frequento ha collaborato in numerose iniziative. Sono molto contenta e orgogliosa che alcune delle illustrazioni che ho preparato per la tesi 'Calvino, i tarocchi e una proposta di illustrazione', siano state scelte per la realizzazione del progetto 'Narrazioni, passi e tarocchi con Calvino', un percorso calviniano a misura di bambino”.