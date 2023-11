Sanremo: domenica scorsa informazione e una camminata per la prevenzione del diabete (Foto)

Sono stati proposti, domenica scorsa a Sanremo, alcuni punti di informazione sulla campagna per la prevenzione del Diabete, con screening gratuiti per tutti, con misurazione della glicemia e organizzato una camminata Lions, sulla pista ciclabile con i Lions Club sanremesi (L.C. Sanremo Host e L.C. Sanremo Matuzia) e in via Matteotti di fronte al cinema Centrale e ad Arma di Taggia il Lions Club Arma e Taggia, sul piazzale 'Chierotti'.

Un successo la camminata Lions “Se ti muovi il diabete si ferma”, organizzata domenica mattina da tre Lions Club del ponente ligure, il Sanremo Host, Sanremo Matutia, Arma e Taggia, impegnati sulla prevenzione del “Diabete”. Importante service mondiale che vede coinvolti oltre 1,400,000 soci Lions di tutto il mondo, in una delle più grandi campagne di informazione per combattere e prevenire una delle malattie più subdole e pericolose al mondo: il diabete. La splendida giornata di domenica, ha contribuito al successo dell'iniziativa, dove erano abbinati alla 'Camminata Lions non competitiva', dei test gratuiti della glicemia, effettuati da medici e infermieri Lions professionisti.

Numerose sono state le adesioni, sia per i test gratuiti della glicemia, sia per la "camminata Lions", dove muniti di pettorina, oltre 70 persone, tra turisti, soci Lions e alcuni gruppi di associazioni, hanno percorso circa 8 km sulla pista ciclabile, sino ad arrivare al piazzale “Chierotti” ad Arma di Taggia. Ad attenderli, i soci Lions di Arma e Taggia, che avevano allestito per l'occasione un “Punto info Diabete”, dove è stato rifatto il test della glicemia ai partecipanti, per verificare l'abbassamento glicemico.

Dati che hanno permesso di confermare, quanto sia importante camminare perché "Se ti muovi il Diabete si ferma" Presente alla partenza il vicesindaco Costanza Pireri, che ha portato il saluto dell’amministrazione e la solidarietà del Sindaco all’iniziativa dei Lions, ringraziandoli per tutte le progetti umanitari e sociali organizzati a favore della comunità sanremese, sia per la prevenzione a malattie con screening gratuiti (diabete, Osteoporosi, glaucoma e ambliopia nelle scuole) e soprattutto per gli aiuti offerti alle persone bisognose con raccolte di alimentari (pasta, latte, olio, omogeneizzati, tonno e carne in scatola e altri prodotti a lunga conservazione).

Soddisfazione dei Presidenti Guido De Angeli (Lions Club Sanremo Host), Alessandra Solerio (Lions Club Sanremo Matuzia) e Marina Rulfi (Lions Club Arma e Taggia), per essere riusciti a coinvolgere tra Sanremo e Arma di Taggia oltre 250 persone, con 214 test della glicemia. Presenti alla “Camminata Lions contro il Diabete” il 1° vicegovernatore Vincenzo Benza, a cui è stata consegnata la pettorina n°1 e il Presidente di Zona 4b Aurelio Negro (Lions del Club Arma e Taggia). Una piccola nota di colore, alle 13.30 il mezzo della Croce Verde stava rientrando, quando sul piazzale "Chierotti" una signora di 85 anni con la pettorina, partita da Sanremo stava arrivando al punto di ritrovo e tra gli applausi delle persone presenti, l'ambulanza si è fermata e Giuliano Gandelli ha fatto l'ultimo test glicemico della giornata.

Si ringrazia per l'aiuto e la collaborazione offerta da Enti e Associazioni che hanno contribuito al successo dell'evento: Comune di Sanremo, Comune di Taggia, Polizia Municipale di Sanremo, i Rangers d'Italia sezione di Imperia-Sanremo, Croce Rossa Italiana (Comitato di Bordighera), P.A. Croce Verde e Protezione Civile di Arma di Taggia, Comune di Taggia, i medici e gli infermieri e volontari Lions, che hanno effettuato i test della glicemia (dott. Guido De Angeli, dott.ssa Mimma Espugnato, dott.ssa Senia Seno, dott. Maurizio Raffa, dott.ssa Elena Lanteri Cravet) le infermiere professionali Renata Garello e Valli Mariagrazia). Un ringraziamento particolare a “Spazio Conad Arma di Taggia” per aver offerto le bottigliette d'acqua e caschi di banane e mele offerte a tutti i partecipanti alla camminata Lions. Hanno aderito all'iniziativa “Se ti muovi il diabete si ferma”, le seguenti Associazioni: AILD, ADGP (Ass.ne Diabete Giovanile Ponente), AS.LI.DIA (Ass.ne Ligure lotta contro il Diabete), Cuori in Movimento, ANWI (Ass. Nordic Walking Italia - Ponente Ligure, Polisportiva IntegrAbili).