Nel mese di novembre la prevenzione si veste d’azzurro: l’appello della LILT a tutti gli uomini

Dal 18 novembre al 3 dicembre la LILT Imperia Sanremo aderisce all’iniziativa nazionale e si rivolge a tutti gli uomini, puntando l’attenzione sulle patologie tumorali della sfera genitale maschile.

In data 24 novembre 2023 alle ore 18 presso la sede LILT di Via Duca degli Abruzzi 14 a Sanremo, il Dr. Elvio Cantagallo, urologo, in collaborazione con il Presidente Provinciale LILT Dr. Claudio Battaglia, terrà una conferenza dal titolo “Prevenzione tumori maschili” per promuovere la campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce di patologie più diffuse nella popolazione maschile.

"Un importante incontro - si spiega nella nota - per diffondere conoscenza, dare informazione ai cittadini della nostra provincia ed invitarli ad effettuare visite di controllo gratuite presso gli ambulatori della nostra sede di Sanremo. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare La Prevenzione è la Tua prima alleata!"