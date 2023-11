Ventimiglia, pensiline dei bus nel centro città e nelle frazioni: al via il progetto di restyling

Prende il via il progetto di restyling di tutte le pensiline dei bus nel centro città e nelle frazioni di Ventimiglia. Per far ciò l’amministrazione comunale si avvarrà della collaborazione della ditta O.P.S. Group, già incaricata da Riviera Trasporti per la gestione degli spazi pubblicitari, che si assumerà la spesa di tali interventi.

Il restyling comporterà un restauro delle fermate, per mezzo di nuove strutture con il logo del Comune, e il nuovo brand turistico, oltre ad uno spazio per l’affissione della pubblicità che, in caso di mancata vendita, sarà dato in concessione al Comune per la pubblicità di carattere istituzionale e turistica. Verranno, inoltre, avviati alcuni lavori di manutenzione e adeguamento delle pensiline che, ad oggi, non consentono di sostare sotto un riparo consono in caso di pioggia.

“Abbiamo avviato questa iniziativa - dichiarano il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco Marco Agosta - per dare riscontro ai fruitori di questo servizio pubblico che, da tempo, lamentano la difficoltà nell’individuare le fermate o problemi nel prendere il bus in sicurezza. Infatti, in assenza di segnaletica verticale, della quale in passato è stata anche disposta la rimozione, è impossibile certificare la multa per divieto di sosta oltre alla conseguente rimozione, creando di fatto un problema per la fermata dei mezzi e per gli utenti, per lo più anziani con difficoltà motorie, nel salire e scendere in sicurezza".