Sanremo: ecco il calendario di fiere e mercatini in programma per le vacanze di Natale

La giunta comunale di Sanremo ha recentemente approvato il calendario delle manifestazioni commerciali in programma in occasione delle prossime feste natalizie 2023/ 2024. Nello specifico si tratta dei mercatini che durante le feste troveranno spazio nelle zone centrali della città come da tradizione natalizia.

Dal 7 al 9 dicembre in piazza Colombo si svolgerà la fiera promozionale “Natura & Benessere”, mentre dal 15 al 17 dicembre è in programma la fiera “Mercatini a tema” che si sarebbe dovuta svolgere tra aprile e maggio sul solettone di piazza Colombo ma, come noto, i lavori previsti in zona non hanno consentito la sistemazione dei banchi. Sempre in piazza Colombo dal 21 al 23 dicembre ci sarà la fiera “Gust’Arte Natale 2023”, mentre il 26 e il 27 dicembre si svolgerà la fiera “Antiquariato di Natale”.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle manifestazioni in piazza Colombo, gli organizzatori dovranno presentare al Comune una planimetria in modo da organizzare gli spazi vista la presenza della pista per il pattinaggio sul ghiaccio.